Мужчина установил рекорд, преодолев босиком огромное расстояние: сколько прошел

Поляк Павел Дуракевич установил новый мировой рекорд, пройдя и пробежав 3409,75 км босиком вокруг Пиренейского полуострова. Рекорд, зафиксированный Книгой рекордов Гиннеса, был установлен в результате полугодового путешествия, которое началось на юге Франции и завершилось в испанском городе Сан-Хосе.

Поляк установил мировой рекорд, пройдя босиком 3409 км

Павел Дуракевич, 45-летний житель Сицилии, начал свое уникальное путешествие вдоль франко-испанской границы, затем продолжил свой маршрут против часовой стрелки вдоль побережья полуострова. Проходя ежедневно от 20 до 50 км, Дуракевич побил предварительный рекорд, установленный нидерландцем Антониусом Нутенбумом в 2021 году, на 390 км.

По словам Дуракевича, он прожил в сельской местности Сицилии, где за последние шесть лет преимущественно ходил босиком, что стало прекрасной подготовкой к рекорду. Его тренировки включали ежедневные пробежки на 10 км в течение пяти месяцев до начала поездки.

Путешествие не обошлось без труда: в начале маршрута Дуракевич обжег ноги о раскаленный асфальт при температуре около 40°C. Однако, используя гель из алоэ вера для лечения ожогов, он смог продолжать свой путь, минимизируя контакт с горячей поверхностью.

Мотивацией для Павела стало не только стремление к рекорду, но и желание помочь другим. Он собрал деньги для благотворительной организации Diamond Soul Foundation. Организация поддерживает людей, которые выздоравливают от наркозависимости, а также проводят недельные лагеря для детей из малообеспеченных семей на Сицилии.

"Это замечательное чувство, и я осуществил свою детскую мечту. Кроме того, из-за зависимости я почти разрушил себя и был на самом дне, а теперь у меня есть рекорд и я помогаю другим. Мы являемся чудом, которое нужно открыть, а не проблемой, которую нужно исправить, — поделился Павел после финиша.