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Мужчина сходил за продуктами и неожиданно разбогател на 200 тысяч долларов

Джеффри Демарко вытащил реально счастливый билет

28 сентября 2020, 11:48
Автор:

Владимир Лавский

Житель города Вьенна, штат Вирджиния, Джеффри Демарко во время похода в магазин за продуктами решил купить два лотерейных билеты, и они оба оказались выигрышными. Об этом сообщает американское издание UPI. 

Мужчина сходил за продуктами и неожиданно разбогател на 200 тысяч долларов

Розыгрыш лотереи происходил 12 сентября. Заплатив за билеты всего лишь по 5 долларов, он выиграл — 200 тысяч. Причем оба билеты принесли ему равнозначную сумму — по 100 тысяч долларов каждый. 

"Знаете, никогда бы не поверил, что такое может произойти со мной. Ранее всегда считал, что выиграть могут все, кроме меня. На что буду тратить деньги? Ой, пока еще не принял окончательного решения", — признался счастливый победитель. 

Ранее "Комментарии" сообщали о семейной паре из Канады, которой удалось выиграть в лотерею трижды. 

Последний выигрыш оказался самым крупным – 8,2 миллиона канадских долларов (6,1 миллиона долларов США).



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