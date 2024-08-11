Мужчина искал новые сексуальные впечатления: в больнице из него вытащили угря и еще один предмет

31-летний индиец был госпитализирован в университетскую больницу Вьет-Дука в Ханое с чрезвычайно сильной болью в животе. Причина оказалась шокирующей: в его теле был живой угорь и целый лайм.



Из брюха мужчину вытащили угря. Фото из открытых источников

27 июля индиец обратился в местную больницу во Вьетнаме с жалобами на сильную боль в животе. Как выяснили врачи, мужчина засунул себе в анус живого угря. После этих слов специалисты осмотрели 31-летнего пациента и провели несколько тестов, включая ультразвуковое исследование и рентген. Они показали скелет угря, лежащего в его брюшной полости.

Рыба начала двигаться и искать путь на свободу прогрызая кишки мужчине нанеся ему внутренние повреждения. Врачи сначала пытались достать угря через задний проход, однако обнаружили, что рыба двигается и ищет путь на выход прогрызая кишки мужчине.

Чтобы спасти ему жизнь, врачи разрезали живот и вытащили угря, который уже находился в брюшной полости пациента. Помимо угря, медики также достали целый лайм из тела мужчины, который его засунул через анальное отверстие. Когда врачи измерили угря, то оказалось, что он был 60 см в длину и 10 в ширину.

Угорь и лайм, извлеченный из брюха мужчины

Ле Нхат Хуи, заместитель директора Центра хирургии, где проводилась операция, говорит об опасности такой практики. По его словам, угри могут выживать в анаэробных условиях длительное время, а также прогрызать кишки и повреждать другие органы. Хуи призвал воздержаться от практики использования угрей с помещенным их в анус для получения интенсивных впечатлений.

Интересно, что это не первый подобный курьезный случай во Вьетнаме. В марте этого года в другой больнице вытащили 30-сантиметрового угря, который также был запихнут в тело через задний проход.

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