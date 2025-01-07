Муж с женой в Германии признались, что убили двух украинок из-за ребенка

Пара из Баден-Вюртемберга обвиняется в убийстве уехавшей из Украины 27-летней девушки Маргариты Разаз и ее мать, поскольку они хотели выдать ребенка младшей женщины своей. Суд начался с признаний, пишет Spiegel.

Девушка и ее мать, которых убили в Германии. Коллаж "ТСН"

В окружном суде Мангейма начался процесс против супругов, которые предположительно убили украинку и ее мать, чтобы выдать ребенка младше своего. Прокуратура предъявила обвинение в убийстве. В начале судебного заседания двое обвиняемых признались в содеянном в показаниях, которые зачитали их адвокаты. В нем оба выразили раскаяние в совершенном.

"Я сожалею обо всем, что сделал", — сказал мужчина. Согласно заявлению, женщина сказала: "Я совершила большую ошибку". Если бы могла, она вернула бы время назад: "У моих детей тоже нет матери". По данным прокуратуры, всего у пары четверо детей, в том числе один общий.

Согласно обвинению, женщина и ее муж якобы убили 27-летнюю девушку и ее 51-летнюю мать в марте прошлого года, чтобы выдать пятинедельного ребенка младшей за своего. Поэтому обоих также обвиняют в похищении несовершеннолетних. По данным прокуратуры, мотивом преступления было то, что ныне 45-летняя женщина и ее 43-летний мужчина из Зандхаузена вблизи Гейдельберга давно вынашивали желание иметь общую дочь.

Ближе к марту 2023 года двое немцев решили похитить новорожденную девочку и выдать ее за свою. Потому жена специально искала контакт с украинскими беженцами и присоединилась к группе Telegram, чтобы поддержать их, сообщили в прокуратуре.

Так она познакомилась с 27-летней девушкой, которая искала помощи с переводом перед предстоящим рождением дочери. Мать, бабушка и ребенок на момент преступления находились в доме беженцев в районе Рейн-Неккар.

Говорят, что вероятные преступники тайно ввели успокаивающее лекарство двум женщинам, когда они посещали ресторан 6 марта. Когда 51-летней женщине стало плохо, прокурор был убежден, что супруги сначала привезли домой 27-летнюю женщину с младенцем. Они утверждали, что потом хотели отвезти бабушку в больницу. Вместо этого они отвезли их на рыболовное озеро у Бад-Шенборна, близ Карлсруэ.

Мужчина ударил женщину неизвестным предметом по голове "по меньшей мере четыре раза в полную силу" и погрузил ее в озеро. Она скончалась от травм головы. В своем заявлении подсудимый отметил, что использовал резиновый молоток из строительного магазина.

Сообщается, что пара забрала 27-летнюю девушку и ее ребенка под предлогом того, что у матери произошло сердечное приступ и она находится в больнице. По данным прокуратуры, они уехали в Гоккенхайм, вблизи дамбы на Рейне. Там же мужчина нанес неизвестным предметом по меньшей мере три удара молодой женщине по голове "со значительной силой". Женщина скончалась от тяжелой черепно-мозговой травмы. Супруги подожгли тело и уехали с младенцем домой.

7 марта 2024 года на берегу Рейна прохожий обнаружил тело 27-летней девушки. 13 марта полиция задержала супругов, у которых следователи нашли ребенка невредимым. 19 марта водолазы полиции обнаружили в озере тело бабушки ребенка. Пара находится под стражей.

Малыш живет с тетей

Малыш, которому сейчас около одиннадцати месяцев, несколько месяцев жил в приемной семье. В начале лета 2023 года опеку над девочкой взяла тетя – ныне 21-летняя сестра убитой. В конце июня она вернулась в Украину с младенцем, сообщил адвокат молодой женщины. Туда подали заявление на усыновление девочки, но процесс может занять месяцы. Сестра выступает как соистец в процессе. Однако, по словам адвоката, она не явилась на суд из-за тяжелой дороги.

Адвокат соистца Томас Франц уже заявил, что будет добиваться пожизненного заключения для подсудимых и определения особой тяжести их вины.