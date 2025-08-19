Монах под рясами на «Мерседесе» пытался вывезти уклониста: сколько взял за «услугу» (ВИДЕО)

50-летний монах из Закарпатья пытался вывезти мужчину, который уклонялся от мобилизации, за границу. Под рясами нарушителя обнаружили пограничники Чопского отряда. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГПСУ.

Монах под рясами на «Мерседесе» пытался вывезти уклоняющегося: сколько взял за "услугу"

Оказалось, что священнослужитель Украинской православной церкви за денежное вознаграждение пытался переправить через границу военнообязанного. Он скрыл мужчину от проверки в собственном автомобиле.

По информации оперативных сотрудников отряда, пограничный наряд в Ужгородском районе остановил для проверки автомобиль "Mercedes", двигавшийся в направлении границы. Руководил легковушкой 50-летний мужчина, предоставивший пограничному наряду для проверки удостоверения священнослужителя одного из монастырей Закарпатья.





При осмотре транспортного средства пограничники обнаружили в нем еще одного человека. Чтобы проехать мимо контрольных постов незамеченным, монах спрятал "пассажира" на заднем сиденье под рясами. Он оказался 41-летним жителем Сумщины.

В ходе опроса водитель признался, что связался с мужчиной через общих знакомых и обязался довезти его до границы со Словакией за денежное вознаграждение в размере 10000 долларов США. Последний должен был рассчитаться за сделку после удачного пересечения госграницы. Монах забрал сумчанина в Киеве и спрятал под обрядовым нарядом.

На место задержания была вызвана следственно-оперативная группа Нацполиции. В действиях священнослужителя видят признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.332 УКУ. Соответствующее сообщение отправлено по адресу Нацполиции. "Пассажиру" придется также отвечать перед законом в соответствии со ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

