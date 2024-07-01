Согласно последнему отчёту Всемирной организации здравоохранения, эксперты выделили пять стран с самым высоким уровнем потребления алкоголя на душу населения.

Мировой рейтинг: самые пьющие страны мира

Рейтинг, основанный на анализе данных за последние пять лет, показывает, как различия в культурных традициях и национальных законах влияют на алкогольные предпочтения граждан.

Беларусь — 17,1 литра чистого алкоголя на человека в год. Эта восточноевропейская страна давно известна своим высоким уровнем потребления спиртных напитков, особенно водки и самогона. Эксперты объясняют такую тенденцию культурным укладом и экономическими условиями, которые делают алкоголь доступным выбором для многих граждан

Литва — 16,9 литра. Следуя за своим соседом, Литва также показывает высокие показатели. Здесь алкоголь часто употребляется в социальных контекстах, что способствует укреплению общественных и семейных связей.

Чехия — 16,8 литра. Чехия, мировой лидер по потреблению пива на душу населения, продолжает поддерживать свою репутацию. Пивные бары и фестивали делают потребление алкоголя важной частью национальной культуры.

Россия — 15,1 литра. В России, несмотря на государственные меры по снижению потребления алкоголя, включая запреты на рекламу и ограничения на продажу, уровень потребления остаётся высоким. Водка остаётся традиционным выбором, хотя пиво и вина также популярны.

Германия — 13,4 литра. Германия известна своими пивными фестивалями, такими как Октоберфест, и широким ассортиментом местных пивоварен. Алкоголь играет значительную роль в общественной жизни, что способствует его высокому потреблению.

Этот рейтинг показывает значительные различия в потреблении алкоголя по всему миру и подчеркивает влияние культурных и социально-экономических факторов на алкогольные привычки населения различных странах.