Мертвые души по-японски: родственники 30 лет скрывали смерть мужчины, получая за него пенсию

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Дмитрий Симоненко
Источник: Facebook HistoryVille
Летом 2010 года власти Токио решили поздравить с годовщиной
долгожителя японской столицы Согена Катос 111-летием. А также с тем, что на тот
момент он стал самым старшим жителем города.
Когда представители муниципалитета явились в жилище
долгожителя, его дочь, которой было уже далеко за 70, долго не пускала их в
квартиру, аргументируя отказ тем, что ее отец не сильно здоров. А затем соседи
проговорились, что не видели Катоса уже очень долгое время. Когда представители
властей города все-таки попали в жилище "долгожителя", застали лишь останки мужчины
30-летней давности. Оказалось, что, пока родственники скрывали смерть мужчины,
государство выплатило ему пенсию на общую сумму почти Ґ10 млн.
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