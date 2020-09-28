Мертвые души по-японски: родственники 30 лет скрывали смерть мужчины, получая за него пенсию

Япония всегда гордилась продолжительностью жизни своих сограждан и количеству граждан, чей возраст перевалил за 100 лет. Но оказалось, что дело не только образе жизни японцев, но еще и в алчности их родственников. Об этом пишет HistoryVille.

Источник: Facebook HistoryVille

Летом 2010 года власти Токио решили поздравить с годовщиной долгожителя японской столицы Согена Катос 111-летием. А также с тем, что на тот момент он стал самым старшим жителем города.

Когда представители муниципалитета явились в жилище долгожителя, его дочь, которой было уже далеко за 70, долго не пускала их в квартиру, аргументируя отказ тем, что ее отец не сильно здоров. А затем соседи проговорились, что не видели Катоса уже очень долгое время. Когда представители властей города все-таки попали в жилище "долгожителя", застали лишь останки мужчины 30-летней давности. Оказалось, что, пока родственники скрывали смерть мужчины, государство выплатило ему пенсию на общую сумму почти Ґ10 млн.

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