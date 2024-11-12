Mercedes-Benz 1923 выставили на продажу: за сколько продадут ретро-авто

На престижном аукционе RM Sotheby's в Мюнхене продадут настоящую историческую жемчужину — редкий Mercedes Typ 122, созданный еще в 1923 году для культовых 500-мильных гонок Indy 500 в США. За этот белый родстер планируют выручить около 5 миллионов евро, что не удивительно, ведь это один из всего четырех экземпляров такого типа. К тому же этот раритет ранее принадлежал самому Берни Экклстоуну, королю Формулы-1.

На аукционе в Мюнхене продают редкий Mercedes 1923 года

Этот Mercedes не просто машина — он вобрал в себя дух гонки того времени. Модель разработал Пауль Даймлер, сын основателя Mercedes-Benz для участия в большом заезде на американском треке. Под капотом у него – 2-литровый четырехцилиндровый двигатель с компрессором Roots, который выдает 150 лошадиных сил, что в те времена было серьезной мощностью. В 1923 году этот автомобиль, вместе с еще тремя такими же, отправился покорять американские трассы.

Автомобиль имеет номер шасси 26913 и может похвастаться интересной историей. Во время квалификации перед гонкой основной пилот команды, Макс Зейлер, попал в передрягу, повредив свою машину на мокрой трассе. Этот запасной Mercedes отправили на заезд с молодым Карлом Зейлером, племянником Макса. После гонки автомобиль остался в США, но впоследствии сменил десяток владельцев. В 1970-х он стал частью коллекции японского коллекционера, а затем оказался в гараже Берни Экклстоуна.

С 1996 года Mercedes принадлежал немецкому коллекционеру Дитеру Ауманну, поручившему в 2011 году реставрацию двигателя известной мастерской в Англии — Capricorn Engineering. Теперь же эта машина – мечта для коллекционеров и поклонников автоспорта, готовая найти нового владельца.