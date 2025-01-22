Медведи из-за теплой зимы не спят: за чем застукали косолапых лесники (ВИДЕО)

Из-за теплой зимы в горах Буковины медведи отказались от зимней спячки. Они бродят охотничьими угодьями в поисках пищи. Но эти хищники не только ищут пищу, но и находят время для развлечений. Одного из бурых удалось зафиксировать во время игр на подкормке Путильского надлесничества. Видео показали в ГП "Леса Украины".

Иллюстративное фото

Несмотря на темное время суток и снежную погоду, медведь посетил локацию, где егеря выкладывают пищу для оленей и косуль. Там он нашел тюк сена, который начал перекатываться с места на место, и даже попытался залезть на него.

"В лесу медведям хватает природных кормов, поэтому приближаться к населенным пунктам они не будут. Они бродят своими привычными маршрутами и не представляют угрозы для людей. Более того, при малейшем подозрении на опасность сразу убегают", — рассказывает ведущий охотовед филиала "Подольский" Руслан Рыжий.

В прошлом году при учете животных в охотничьих угодьях Буковины сотрудники ГП "Леса Украины" насчитали 35 бурых медведей. В скором времени начнется учет этого года, который позволит узнать, как изменилась популяция этих хищников в лесах Черновицкой области.





Напомним, портал "Комментарии" писал , что мужчина почти три дня бродил в лесу. В Черновицкой области спасатели обнаружили мужчину, который почти 3 дня бродил в лесу. 17 декабря в Службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Банилов-Подгорный, Сторожинецкой ТГ Черновицкой области заблудился мужчина, 1997 года рождения.

Почти три дня потерпевший провел в лесу, потеряв ориентир. Несмотря на сложные условия, он смог предоставить приблизительные координаты своего местоположения. На поиски мужчины отправились горные спасатели со служебными собаками, а также правоохранители. Благодаря слаженной работе команде удалось отыскать пропавшего, оказать ему первую медицинскую помощь и транспортировать к медикам для дальнейшего осмотра.