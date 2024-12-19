Мать спасла шестерых детей во время пожара: что с женщиной

В селе Владимировка Вознесенского района Николаевской области загорелся частный жилой дом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

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Огонь быстро распространился, помещение наполнилось густым дымом. В доме находилась женщина с шестью детьми – двумя сыновьями и четырьмя дочками в возрасте от 4 до 15 лет.

Мать оперативно вывела детей во двор, они не пострадали. Женщина получила ожоги и отравилась продуктами горения. Ее госпитализировали в больницу.

Спасателей вызвал сосед, они ликвидировали пожар площадью 100 кв. м. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электросети.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как на Житомирщине произошла трагедия: погибла целая семья.

Трагедия произошла в частном жилом доме в поселке Лугины Коростенского района Житомирской области. Признаков пожара не обнаружено. Все обстоятельства инцидента выясняют специалисты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Отмечается, что предварительно гибель семьи произошла из-за отравления угарным газом. К сожалению, это уже второй случай на Житомирщине, связанный с отравлением угарным газом. Угарный газ – это невидимый враг: бесцветный, без запаха, он способен нанести непоправимый вред.

Также "Комментарии" писали, что страшный пожар произошел в Ровенской области. Произошло это в селе Певжа Дубенского района. До прибытия сотрудников ГСЧС граждане на собственном транспорте везли на встречу "скорой" четырех мальчиков 2020, 2022 и 2024 годов рождения, пострадавших из-за пожара в доме. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Встретив авто, медики констатировали смерть одного ребенка, пытались реанимировать других. К сожалению, двоих спасти не удалось. Ребенка 2024 г.р. госпитализировали в больницу.