Маричка Падалко объяснила форс-мажор в прямом эфире, во время которого потеряла зуб (видео)

Вчера в прямом эфире “ТСН” на канале “1+1” у телеведущей Марички Падалко выпал передний зуб. Невзирая на произошедшее, журналистка спрятала его в ладонь и продолжила вести передачу. Однако инцидент вызвал резонанс в Сети, поэтому Падалко объяснила случай на своей странице в Instagram.

По словам Марички, лет 10 назад ее маленькая дочь случайно отбила ей часть зуба, который она решила радикально переделать только теперь. Падалко говорит, что нарушила запрет доктора надкусывать пищу передними зубами до окончания лечения, поэтому и случился форс-мажор в эфире. К слову, телезрители отнеслись к произошедшему с пониманием и буквально завалили Маричку словами поддержки в Сети.

Как ранее сообщали "Комментарии", журналист из Грузии Георгий Габуния обратился к президенту России. Он обругал Владимира Путина в прямом эфире телеканала Mtavari Arxi и пообещал лидеру РФ, что не будет осквернять его могилу. Со зрителями мужчина разговаривал на грузинском. И лишь в конце обращения он перешел на русский и снова обратился лично в Путину.

"Володя, дорогой мой. Я вот подумал, и решил, что не стану осквернять твою могилу. Хотя я и обещал, но делать этого не буду. Ты даже г..на грузинского не достоин".

Во время программы он также сказал, что Путин применил против Грузии оружие и "разве что еще не сбросил на страну ядерную бомбу". Поэтому журналист пообещал использовать против российского президента единственное оружие, которое есть в его распоряжении, - слово.





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