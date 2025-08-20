Люди удивлены, узнав, как на самом деле выглядит сумка кенгуру (ВИДЕО)



















Задумывались ли вы, как изнутри выглядит сумка одного из самых известных символов Австралии – кенгуру. Большинство людей представляют себе что-то вроде мягкого теплого гнездышка, устланного пушистым мехом. Но реальность оказалась совсем другой, и это знание шокирует даже тех, кто всю жизнь живет рядом с этими животными.

Кенгуру. Фото из открытых источников

Animal EDventure Park & Safari во Флориде опубликовал короткий ролик, мгновенно разлетевшийся в соцсетях. Видео показывает, как выглядит кенгуру сумка изнутри. В пятисекундном клипе виден детеныш кенгуру, который находится в сумке матери. Кадры стали настолько неожиданными, что поразили многих людей.

"Я понимаю, что жизнь прекрасна, но это выглядит отвратительно", — написал один пользователь на YouTube.

"Я старый австралиец и никогда такого не видел. Думал, что это мило и уютно, а оно выглядит как матка", – признался другой пользователь.

"Я забуду, что видел это, и продолжу жить, считая, что внутренняя часть сумки кенгуру устлана мягким теплым мехом", — добавил другой.

Что внутри сумки кенгуру

Если вы воображали мягкую камеру, заполненную пушистыми стенками, тогда вам придется разочароваться. На самом деле внутренняя часть сумки выглядит как тонкая кожистая полость алого цвета, через которую просматриваются вены. Это больше похоже на матку с отверстием. Кроме того, внутри сумки расположены четыре соска, которые обеспечивают питание детеныша, пока он растет.

Температура внутри сумки составляет около 40 градусов Цельсия, что соответствует температуре тела матери. Это необходимо, ведь период беременности у кенгуру очень короткий и составляет 32-33 дня.

Когда детеныш рождается, он настолько маленький и недоразвитый, что имеет размер с желеобразную конфету. Он заползает в сумку и прикрепляется к соску на несколько месяцев. Через 3–4 месяца малыш начинает выбираться наружу, но продолжает возвращаться для кормления и отдыха. Он полностью оставляет сумку только в возрасте 10–12 месяцев.

