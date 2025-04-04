"Люди кричат от ужаса": как живет американка с самым длинным в мире языком

Шанель Теппер попала в Книгу рекордов Гиннесса. Ее уникальность – язык длиной 3,8 дюйма (9,75 см), который длиннее лампочки среднего размера.

Фото: Книга рекордов Гиннеса

Американка может легко касаться языком кончика носа, а также подбородка. Также женщина может делать разные трюки – переворачивать языком красные пластиковые стаканчики, поднимать ложку, вращая ее вокруг посуды, пишет The Guardian.

Однако, как рассказала женщина, ничто не сравнится с тем, чтобы показывать свой язык людям и смотреть, как они кричат от ужаса, когда понимают, что он длиннее лампочки среднего размера или кредитной карты.

"Честно говоря, лучшая реакция, которую я могла получить, когда кто-то видит мой язык, — это крик. Люди кричат или кричат от шока, или иногда от ужаса, это наверное мое любимое, потому что мне это смешно, потому что это драматический ответ", — поделилась Шанель Тэппер.

Также она вспомнила, что в 11 лет она любила дразнить людей вокруг, высовывая язык, и обычно все комментировали его длину. Через несколько лет она получила раннюю популярность в Интернете после того, как пользователи YouTube заметили, как она высунула язык на видео и были ошеломлены его размером.

Напомним, известный украинский шоумен Потап (хотя сейчас он называет себя Slavic Balagan), как писал портал "Комментарии", показал фотографии со своего выступления, на котором "засветил" новую партнершу. Фото рэпер показал в сети Instagram.

Сценическая партнерша – Дарья Шевченко. На фото с концерта артист появился в пиджаке в тонкую полоску с нашивками, а его сценическая подруга – в блестящем черно-белом комбинезоне и с красной помадой.



