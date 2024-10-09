Лучшие страны для винного туризма: кто возглавил рейтинг

Поиски идеального вина приведут вас в Португалию и Молдову — лидеры свежего рейтинга от сервиса Bounce лучших направлений для винного туризма. Эти страны не только предоставляют уникальные вкусовые впечатления, но и предлагают замечательные пейзажи виноградников, которые занимают значительные площади их территорий.

Топ-страны для поклонников вина: Португалия лидирует

Португалия заняла первое место в рейтинге с впечатляющим показателем 8,83 из 10 возможных. В этой стране портвейн, произведенный в историческом городе Порту, остается одним из самых известных винных брендов мира. Долина Дору, Дао, Алентежу и Винью-Верде — основные винодельческие регионы Португалии, где каждый сможет найти что-то уникальное для своего вкуса.

Следом за Португалией располагается Молдова. Виноградники занимают 3,6% территории Молдовы, что является самым высоким показателем среди всех оцениваемых стран. Кодру — центральный регион Молдовы, известен своими вековыми традициями виноделия.

Италия и Испания, давно признанные винодельческие мощности, заняли третье и четвертое места соответственно, подтверждая свою репутацию благодатных мест для любителей вина. Грузия и Франция также входят в пятерку лидеров, демонстрируя богатство винодельческих культур и разнообразие сортов винограда.

Исследование учитывало несколько критериев, включая потребление вина в стране, производство, площадь виноградников, количество доступных туров и дегустаций, а также среднюю стоимость бутылки вина. Такой комплексный подход позволил объективно оценить каждую страну, представленную в рейтинге.

Завершают десятку лучших Новая Зеландия и Чили, единственные страны из списка, не находящиеся в Европе, что делает их особенно привлекательными для истинных знатоков винного туризма, желающих расширить свои горизонты.