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Лидеры подиума: Топ-7 самых высокооплачиваемых моделей мира

Кто входит в список 7 самых дорогих моделей планеты

сегодня, 17:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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В мире моды, где гламур сочетается с безумными гонорарами, некоторые модели достигли невероятных высот не только благодаря своей внешности, но и умению монетизировать свой талант. Список самых высокооплачиваемых моделей мира регулярно обновляется, и каждый год в него входят имена, которые доминируют на подиумах и в рекламных кампаниях.

Лидеры подиума: Топ-7 самых высокооплачиваемых моделей мира

Кто входит в список 7 самых дорогих моделей планеты

1. Кендалл Дженнер
Продолжая доминировать в модельном бизнесе, Кендалл Дженнер оценивает свое участие в модных показах в несколько сотен тысяч долларов за выход. Ее доходы не ограничиваются только модными показами; огромные контракты с брендами одежды и косметики значительно увеличивают ее годовой доход, который, по различным оценкам, составляет около 22 миллионов долларов.

Лидеры подиума: Топ-7 самых высокооплачиваемых моделей мира - фото 2

2. Жизель Бюндхен
Жизель Бюндхен уже несколько лет не участвует в модных показах, но ее доходы от рекламных контрактов и собственных бизнес-проектов продолжают оставаться впечатляющими. Средняя стоимость ее участия в рекламной кампании оценивается в миллион долларов, что делает ее одной из самых востребованных и высокооплачиваемых моделей в истории.

Лидеры подиума: Топ-7 самых высокооплачиваемых моделей мира - фото 3

3. Карли Клосс
Карли Клосс известна не только своими подиумными выходами, но и активной образовательной деятельностью в сфере программирования для девочек. Несмотря на ее обширные социальные проекты, Карли остается в топе самых дорогих моделей, с гонорарами за проекты, превышающими 300 тысяч долларов.

Лидеры подиума: Топ-7 самых высокооплачиваемых моделей мира - фото 4

4. Рози Хантингтон-Уайтли
Рози не только модель, но и актриса, чьи доходы за год оцениваются в 9.5 миллионов долларов. Ее участие в модных показах стоит около 400 тысяч долларов, что делает ее одной из самых высокооплачиваемых моделей в индустрии.

Лидеры подиума: Топ-7 самых высокооплачиваемых моделей мира - фото 5

5. Кристи Тарлингтон
Одна из легендарных моделей 90-х, Кристи Тарлингтон, продолжает получать высокие гонорары за свои редкие выходы на подиум и участие в рекламных кампаниях. Несмотря на то что она посвящает большую часть времени благотворительности, ее ставка за проект начинается от 250 тысяч долларов.

Лидеры подиума: Топ-7 самых высокооплачиваемых моделей мира - фото 6

6. Белла Хадид
Белла Хадид, младшая из сестер Хадид, быстро взлетела в верхние строчки этого списка, благодаря своему участию в высокопрофильных модных показах и рекламных кампаниях. Она зарабатывает около 19 миллионов долларов в год, с гонорарами за один показ порядка 150-200 тысяч долларов.

Лидеры подиума: Топ-7 самых высокооплачиваемых моделей мира - фото 7

7. Лиу Вэнь
Лиу Вэнь — самая успешная модель из Азии, чьи доходы продолжают расти благодаря контрактам с крупнейшими мировыми брендами. Она также активно участвует в рекламных и модных проектах, зарабатывая более 18 миллионов долларов в год.

Лидеры подиума: Топ-7 самых высокооплачиваемых моделей мира - фото 8

Эти модели не только украшают страницы модных журналов, но и влияют на модные тенденции, устанавливая стандарты красоты и успеха для всей индустрии. С их подходом к карьере, который включает не только модные показы, но и участие в рекламных кампаниях, кинопроектах и благотворительности, они продолжают оставаться на вершине самых высокооплачиваемых моделей мира.



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