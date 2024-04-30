Лидеры подиума: Топ-7 самых высокооплачиваемых моделей мира

В мире моды, где гламур сочетается с безумными гонорарами, некоторые модели достигли невероятных высот не только благодаря своей внешности, но и умению монетизировать свой талант. Список самых высокооплачиваемых моделей мира регулярно обновляется, и каждый год в него входят имена, которые доминируют на подиумах и в рекламных кампаниях.

Кто входит в список 7 самых дорогих моделей планеты

1. Кендалл Дженнер

Продолжая доминировать в модельном бизнесе, Кендалл Дженнер оценивает свое участие в модных показах в несколько сотен тысяч долларов за выход. Ее доходы не ограничиваются только модными показами; огромные контракты с брендами одежды и косметики значительно увеличивают ее годовой доход, который, по различным оценкам, составляет около 22 миллионов долларов.





2. Жизель Бюндхен

Жизель Бюндхен уже несколько лет не участвует в модных показах, но ее доходы от рекламных контрактов и собственных бизнес-проектов продолжают оставаться впечатляющими. Средняя стоимость ее участия в рекламной кампании оценивается в миллион долларов, что делает ее одной из самых востребованных и высокооплачиваемых моделей в истории.





3. Карли Клосс

Карли Клосс известна не только своими подиумными выходами, но и активной образовательной деятельностью в сфере программирования для девочек. Несмотря на ее обширные социальные проекты, Карли остается в топе самых дорогих моделей, с гонорарами за проекты, превышающими 300 тысяч долларов.





4. Рози Хантингтон-Уайтли

Рози не только модель, но и актриса, чьи доходы за год оцениваются в 9.5 миллионов долларов. Ее участие в модных показах стоит около 400 тысяч долларов, что делает ее одной из самых высокооплачиваемых моделей в индустрии.





5. Кристи Тарлингтон

Одна из легендарных моделей 90-х, Кристи Тарлингтон, продолжает получать высокие гонорары за свои редкие выходы на подиум и участие в рекламных кампаниях. Несмотря на то что она посвящает большую часть времени благотворительности, ее ставка за проект начинается от 250 тысяч долларов.





6. Белла Хадид

Белла Хадид, младшая из сестер Хадид, быстро взлетела в верхние строчки этого списка, благодаря своему участию в высокопрофильных модных показах и рекламных кампаниях. Она зарабатывает около 19 миллионов долларов в год, с гонорарами за один показ порядка 150-200 тысяч долларов.





7. Лиу Вэнь

Лиу Вэнь — самая успешная модель из Азии, чьи доходы продолжают расти благодаря контрактам с крупнейшими мировыми брендами. Она также активно участвует в рекламных и модных проектах, зарабатывая более 18 миллионов долларов в год.





Эти модели не только украшают страницы модных журналов, но и влияют на модные тенденции, устанавливая стандарты красоты и успеха для всей индустрии. С их подходом к карьере, который включает не только модные показы, но и участие в рекламных кампаниях, кинопроектах и благотворительности, они продолжают оставаться на вершине самых высокооплачиваемых моделей мира.