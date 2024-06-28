10 фактов о Конституции Украины, которые вы могли не знать

Каждый год 28 июня в Украине отмечают День Конституции. Это особенный день, когда в 1996 году был утвержден главный закон страны. Это событие стало итогом шести лет дискуссий и подготовок. В этой статье мы расскажем десять интересных фактов о Конституции, которые могут быть новыми для вас.

10 малоизвестных фактов о Конституции Украины

1. Не первая и не последняя

Конституция 1996 года, хоть и является ключевой в новейшей истории Украины, не была первой. Уже в 1710 году была принята Конституция Филиппа Орлика, но и после нее последовали другие версии, включая документы УНР и ЗУНР начала XX века.

2. Долгий путь к единству

Процесс создания Конституции длился с 1990 по 1996 год, в течение которого было предложено 15 различных проектов от политических партий и ученых, что свидетельствует о широте демократического диалога в стране.

3. План Б президента

Перед тем как Конституция была принята, президент Леонид Кучма предложил провести референдум, если депутаты не смогут принять документ. Это был своего рода запасной план.

4. Главные споры

Самые острые споры в Раде шли по вопросам распределения власти и статуса русского языка.

5. Важное изменение

За неделю до принятия Конституции было добавлено важное уточнение о том, что только народ имеет право менять конституционный строй.

6. Особенный праздник

День Конституции – это единственный праздник, который упомянут в самом документе.

7. Присяга президента

Каждый президент Украины при вступлении в должность клянется на Конституции, что подчеркивает его приверженность закону.

8. Международное признание

Конституция Украины признана одной из самых демократичных среди постсоветских стран.

9. Кто создал Конституцию

Михаил Сирота, который возглавлял комиссию по подготовке Конституции, часто называется её "отцом".

10. Бессонная ночь в Раде

Депутаты работали без перерыва 24 часа, чтобы принять Конституцию. "Есть Конституция!" — такими словами председатель Верховной Рады Александр Мороз объявил результаты голосования и поздравил коллег.

После принятия Конституции депутаты отметили это событие небольшим праздником. Этот день стал началом новой эры для Украины, подчеркивая важность закона и демократии в стране.