Куда поедут туристы в 2024 году, по версии искусственного интеллекта

Искусственный интеллект назвал, какие страны станут самыми популярными среди туристов в 2024 году. Да, мировой туристический рынок ожидают беспрецедентные изменения, ведь направления на каждом континенте привлекают внимание своими уникальными предложениями. Поскольку мир становится меньше, а искатели приключений ищут уголки Земли для своего следующего незабываемого путешествия, несколько избранных мест стали обязательными для посещения в следующем году.

AI определил самые ожидаемые туристические направления 2024 года

Возглавляет список Катманду, Непал, с его поразительными Гималайскими горами, которые очаруют любителей природы, обещая увлекательное путешествие на лоне самых высоких гор в мире. Неподалеку от спокойных вод залива Халонг во Вьетнаме предлагают мирный отдых с живописными закатами, что делает ее вторым самым желанным местом для отдыха на природе.

Культурные стервятники имеют новое топ-направление на Кубе, которая стремительно выросла в популярности и стала ведущей культурной точкой 2024 благодаря своей богатой истории и яркой художественной сцене. Между тем, любители пищи, стремящиеся насытить свое небо, должны обратить внимание на Ханой, Вьетнам, занявший первое место среди гастрономических направлений по всему миру, предлагая рог обилия вкусов, обещающих соблазнить вкусовые рецепторы, как никогда раньше

Европейские направления не остались в стороне: Амстердам, как ожидается, будет привлекать толпы туристов своим богатым художественным наследием и живописными каналами, особенно когда путешественники будут искать альтернативы Парижу во время Олимпийских игр (HuffPost). Далеко за пределами туристических маршрутов, Кабо-Верде получает признание благодаря своим разнообразным ландшафтам и возможностям для приключений, от пеших прогулок до подводного плавания.

Прогнозируется, что Грузия с ее потрясающей природной красотой и теплым гостеприимством станет излюбленным местом для тех, кто ищет сочетание европейской и азиатской культур в малоизученной среде.

Между тем Швейцария продолжает очаровывать своими захватывающими пейзажами и кулинарными шедеврами, призывая путешественников бронировать свои поездки, пока здесь не стало слишком людно.

Бангкок, Таиланд, намерен укрепить свой статус ведущего туристического направления, предлагая динамичное сочетание исторических памятников и современной роскоши, удовлетворяя самые разные интересы и предпочтения.

Для тех, кто стремится быть впереди туристических трендов и отправляться в путешествия, совмещающие приключения, культуру и кулинарное мастерство, эти направления предлагают заглянуть в разнообразное полотно глобальных путешествий в 2024 году. Каждая локация с ее уникальной привлекательностью готова предложить незабываемые впечатления тем, кто желает их исследовать.