Ковид не самое страшное: миру могут угрожать вспышки неизвестных ранее болезней

Из-за таяния вечной мерзлоты миру может грозить новая вспышка сибирской язвы и других, неизвестных человечеству болезней. Такое мнение высказал американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс. В своем материале для Forbes ученый пояснил, что около 15% Северного полушария покрыто "биологической капсулой" изо льда, в которой тысячи лет были заперты органические вещества, мощные парниковые газы и кое-что гораздо опаснее: долго спящие микробы, в том числе бактерии и вирусы, с которыми человечество никогда не сталкивалось.

Древние вирусы и микробы из вечной мерзлоты. Фото из открытых источников

Вечная мерзлота, стабильная в течение тысячелетий, сейчас тает ускоренными темпами, открывая эти микробные хранилища доисторического мира. Треверс акцентирует, что вечная мерзлота является естественной основой Арктики, обеспечивая структурную стабильность ландшафтов, которые в противном случае могли бы разрушиться. Когда вечная мерзлота остается замороженной, экосистема над ней функционирует так, как ожидается. Но когда она непредсказуемо тает, результаты могут быть катастрофическими.

Влияние вечной мерзлоты не ограничивается только дикой природой Арктики, она играет решающую роль и в глобальной климатической системе. В ней содержится вдвое больше углерода, чем сейчас содержится в атмосфере. И возникает замкнутый круг: из-за таяния вечной мерзлоты выбросы углерода еще больше усиливают глобальное потепление.

Но наиболее тревожная угроза, скрывающаяся в вечной мерзлоте, гораздо более микроскопическая – и потенциально смертельная, говорит биолог.

Летом 2016 года на полуострове Ямал в Сибири произошла неожиданная вспышка сибирской язвы, которая привела к госпитализации нескольких человек и смерти 12-летнего мальчика. Вспышка также уничтожила местную популяцию северных оленей: более 2300 животных погибли от этой болезни.

Оттепель выявила тушу северного оленя, который умер от сибирской язвы десятилетиями ранее, высвободив споры Bacillus anthracis, находившиеся в спящем состоянии, обратно в окружающую среду. Однако та вспышка была лишь "пробным периодом" того, что может произойти в будущем.

Ученые уже возродили 30 000-летние вирусы из вечной мерзлоты в Сибири – те, которые все еще были заразными, но только для амеб. Хотя вирусы, влияющие на человека, еще не были возрождены, тот факт, что древние микробы могут сохраняться в жизнеспособном состоянии, вызывает тревогу.

Читайте также на портале "Комментарии" — татуировки могут приводить к серьезной болезни: исследование.



