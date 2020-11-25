Кот из "Шрека" все-таки существует (Фото)

"Они действительно похожи" — так прокомментировали фотографию милого рыжего кота пользователи инстаграма. Дело в том, что жительница Нидерландов Дебора Где Асис заметила уникальную схожесть своего любимца с милым героем мультфильма "Шрек" и решила рассказать об этом своим подписчикам в соцсети.

Фото: instagram.com/masterpoepoe

Ее кот по кличке Мастер По По похож не только внешностью с котиком из "Шрека", который постоянно поражал своими глубокими печальными глазами. По по умеет делать точно такое сердобольное выражение мордочки, когда ему что-то нужно.

Перед такой харизмой не может устоять ни владелица животного, ни ее знакомые, ни пользователи инстаграма.

Через некоторое время Деборе Где Асис начали отвечать, что кот полностью идентичен "мультяшке". Некоторые писали, что реальное животное превзошло анимированного манипулятора.

Владелица рассказывает, что принесла рыжего котика к себе домой, когда ему было всего 8 недель. Он активный и игривый. Когда ему не уделяют внимания — он плачет и использует свой трюк "печальных глаз". Поэтому хозяйки приходится выполнять все его прихоти.

Сайт "Комментарии" также напоминает, что в мире создали приложение, которое сможет распознать "язык" кошки и поможет владельцам понять их домашних любимцев.





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