Почему мир боялся смерти Папы Франциска: жуткое пророчество святого Малахия

После смерти Папы Римского Франциска снова актуализировалось древнее пророчество, приписываемое святому Малахию. Согласно ему, Франциск будет последним понтификом перед концом света, который может наступить уже в 2027 году.

Папа Римский Франциск. Фото из открытых источников

Смерть Папы Римского Франциска 21 апреля 2025 года взбудоражила СМИ, которые с новой силой заговорили о древнем пророчестве, якобы оставленном ирландским архиепископом Малахием еще в 12 веке. Согласно предсказанию, Франциск может быть последним Папой Римским перед Апокалипсисом.

Эти предположения изложены в так называемом "Пророчестве пап". Это текст содержит 112 загадочных латинских фраз, каждая из которых описывает отдельного Папу Римского начиная с Целестина II, избранного в 1143 году и до последнего, которым, согласно трактовке считается Франциск.

Впервые о тексте узнали в 16 веке. Бенедиктинский монах Арнольд де Он обнародовал книгу, которая, по его словам, была найдена в секретных архивах Ватикана.

"Во время окончательного преследования Святой Римской Церкви воцарится Петр Римлянин, который будет пасти свое стадо среди многих скорбей, после чего город из семи холмов будет разрушен и Страшный Суд будет судить людей. Конец" — говорится в последнем отрывке книги.

Часть исследователей считает, что таинственный Петр Римлянин – это символическая фигура, указывающая на конец понтификата и ее связывают со Франциском.

Кроме того, отдельные исследователи связывают пророчество с конкретной датой – 2027 годом. Они основываются на том, что Папа Сикст V в 1585 году якобы считался "осью" списка понтификов, то есть был серединой. Они предполагают, что если Сикст V был ровно в центре пророчества, а первый Папа в списке появился 442 года к нему, то еще через 442 года, то есть в 2027-м, якобы должен наступить конец света.

Несмотря на такие числа, интерпретация исследователей остается спорной, как само авторство пророчества от Малахия. Многие историки считают текст апокрифическим и созданным постфактумом для политических или религиозных целей.

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