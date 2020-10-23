"Комфорт и блаженство": врач-реаниматолог рассказал, что чувствует человек в момент смерти

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Дмитрий Симоненко
Каждый из
нас боится момента смерти, ведь никто не знает, что происходит там, за гранью –
ждут ли нас те события, которые описаны в Библии христиан или "Книге мертвых"
буддистов, а возможно, там ничего нет, а жизнь заканчивается в момент смерти
мозга. Интернет-журнал "Медицина и наука" рассказал об исследовании, проведенном
доктором Сэмом Парниа – британском врачом-реаниматологом, главой отдела
интенсивной терапии Медицинской школы Нью-Йорка, а также автором книги "Стирая
смерть. Научный подход к вопросу о границах между жизнью и смертью".
Также
реаниматолог рассказывает о том, что люди, пережившие клиническую смерть называют
уход из жизни комфортным и умиротворенным. По словам Парниа, появление яркого
тёплого света настолько было притягивающим, что многие из "воскресших" с грустью
вспоминали об этом удивительном ощущении.
В то же
время, в своем труде исследователь пытается найти научное объяснение тому, что
рассказывали пережившие клиническую смерть.
По его
словам, мозг проводит своеобразное сканирование, пытаясь сохранить жизнь.
Ранее "Комментарии" писали о том, что эксперты назвали естественные антидепрессанты.
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