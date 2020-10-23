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Главная Новости Общество невероятно "Комфорт и блаженство": врач-реаниматолог рассказал, что чувствует человек в момент смерти
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"Комфорт и блаженство": врач-реаниматолог рассказал, что чувствует человек в момент смерти

По словам врача Сэма Парниа, момент ухода из жизни является достаточно комфортным состоянием

сегодня, 18:15
Автор:

Дмитрий Симоненко

Каждый из нас боится момента смерти, ведь никто не знает, что происходит там, за гранью – ждут ли нас те события, которые описаны в Библии христиан или "Книге мертвых" буддистов, а возможно, там ничего нет, а жизнь заканчивается в момент смерти мозга. Интернет-журнал "Медицина и наука" рассказал об исследовании, проведенном доктором Сэмом Парниа – британском врачом-реаниматологом, главой отдела интенсивной терапии Медицинской школы Нью-Йорка, а также автором книги "Стирая смерть. Научный подход к вопросу о границах между жизнью и смертью".

"Комфорт и блаженство": врач-реаниматолог рассказал, что чувствует человек в момент смерти

 Процесс физической смерти человека Парниа описывает как следствие отключения мозговых цепей, которое возникает из-за уменьшения поступления кислорода к мозгу и остальным органам. В результате человек перестаёт осознавать происходящие вокруг действия.

Также реаниматолог рассказывает о том, что люди, пережившие клиническую смерть называют уход из жизни комфортным и умиротворенным. По словам Парниа, появление яркого тёплого света настолько было притягивающим, что многие из "воскресших" с грустью вспоминали об этом удивительном ощущении.

В то же время, в своем труде исследователь пытается найти научное объяснение тому, что рассказывали пережившие клиническую смерть.

По его словам, мозг проводит своеобразное сканирование, пытаясь сохранить жизнь.

“Использование современных технологий в ближайшее время поможет исследовать более точно процесс смерти, что сможет дать полные ответы на существующие сейчас вопросы”, – подытожил доктор.

Ранее "Комментарии" писали о том, что эксперты назвали естественные антидепрессанты.


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