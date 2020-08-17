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Комбо: в США сестры-близнецы одновременно ждут детей от супругов-близнецов (фото)

Пары близнецов Салиерс нашли свои половинки три года назад на ежегодном фестивале близнецов Twins Days

сегодня, 13:49
Автор:

Елена Волкова

В США живет уникальная семья - однояйцевые сестры-близнецы Бриттани и Бриана, которые замужем за братьями-близнецами Джошем и Джереми Салиерс. И без того необычное семейство делает уникальным тот факт, что девушки одновременно забеременели, о чем рассказали на своей страничке в Instagram.

"Угадай, что!? Обе пары беременны! Мы очень рады, что так получилось, и делимся этой новостью со всеми вами!" – подписали фото будущие родители.

Комбо: в США сестры-близнецы одновременно ждут детей от супругов-близнецов (фото)

Интересно, что пары близнецов нашли свои половинки три года назад на ежегодном фестивале близнецов Twins Days в американском штате Огайо. Свадьбу сыграли двойную, в идентичных платьях и одинаковых костюмах. Живут близнецы также в одном доме и готовятся к самому важному событию, которое, вероятно, вряд ли произойдет в один день.

Напомним, эпатажная певица MARUV (настоящее имя - Анна Корсун) призналась о том, что муж воплотит в жизнь ее мечту - дорогостоящую пышную свадьбу. Оказывается, Анна вышла замуж за Александра Корсуна еще 8 лет назад, однако тогда влюбленные просто расписались в загсе. Теперь же MARUV говорит о том, что ее свадьба еще впереди и многих удивит, особенно стоимостью. 


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