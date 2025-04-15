Кэти Перри в космосе: соцсети взорвались теориями о сатанизме, студиях и фейковом полете

Поп-звезда Кэти Перри, невеста Джеффа Безоса Лорен Санчес, а также еще четыре известных женщины отправились в космос на борту ракеты Blue Origin вчера после обеда. Их суборбитальный полет длился 11 минут, в течение которых они достигли высоты 107 км, преодолев линию Кармана, которая считается границей между Землей и космосом.

Кэти Перри

Однако это событие сразу стало мишенью для многочисленных теорий заговора. В частности, в соцсетях пользователи назвали запуск "голливудской постановкой" и обвинили Blue Origin в использовании "худшей графики, которую когда-либо создавали фейковые космические агентства".

Среди фантастических предположений — утверждение, что вся миссия вроде бы была снята в студии, а участницы полета лишь имитировали невесомость, находясь в водяных резервуарах. Некоторые пошли еще дальше, утверждая, что полет — это не что иное, как "сатанинский ритуал", организованный Кэти Перри и самим Безосом.

Хотя ни одна из этих теорий не имеет оснований, психологи объясняют: миссия стала идеальной почвой для возникновения теорий заговора. В частности, доктор психологии из Университета Ноттингема Дэниел Джолли отмечает: "Это событие соединило два очень уязвимых к конспирологии элемента — космос и звездную культуру."

Несмотря на прямую трансляцию запуска и широкое медийное освещение, в интернете начали распространяться "разоблачения". Один из пользователей X (экс-Twitter) написал: "Кто еще думает, что это была просто голливудская бутафория?"

Другие комментаторы называли полет "одним из величайших лжи человечества", подкрепляя это утверждением, что современные студии обладают всем необходимым для создания зрелищных спецэффектов.

Но самые громкие заявления касались якобы "сатанинского символизма", связанного с миссией. В частности, некоторые обвиняли Кэти Перри в связях с оккультными культами, а эмблему миссии NS-31 — в скрытых "сатанинских знаках". Один из комментаторов даже утверждал, что эмблема содержит "перевернутый крест и козла Бафомета".

"Сатанинский ритуал посреди Песаха, чтобы попрать Бога — что еще могут делать Перри и компания на этой неделе?" – написал другой пользователь X.

Миссию NS-31, которая стартовала в 14:30 по британскому времени с Launch Site One в Техасе, осуществили: Лорен Санчес, Кэти Перри, ведущая CBS Морнингс Гейл Кинг, кинопродюсер Керианн Флинн, активистка Аманда Нгуен и бывшая.

После достижения космоса участники несколько минут находились в невесомости, после чего капсула благополучно вернулась на Землю.

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