Катастрофа в пустыне: Сахару затопило после рекордных осадков

Сильные дожди в пустынных районах Северной Африки вызвали настоящее наводнение. Мерзуга, небольшая деревня на юго-востоке Марокко, пострадала больше всех — здесь, посреди пустынного пейзажа, после ливней образовались большие озера. Для региона, где дождь — большая редкость, это стало настоящей аномалией.

Некоторые части Сахары затопило водой

Обычно в Сахаре осадков выпадает очень мало — примерно 45 литров на квадратный метр в год. Однако, по данным метеорологов, в начале сентября в некоторых местах Сахары выпало сразу 99 литров воды на квадратный метр, что значительно превышает норму. Это количество осадков является рекордным за последние 30–50 лет.

Наводнения затронули не только Марокко, но и соседний Алжир, унеся жизни почти двадцати человек, включая туристов из Канады и Перу. Местные власти сообщают также о повреждении энергетической инфраструктуры и систем водоснабжения, что добавляет сложностей в восстановлении после этого стихийного бедствия.

До недавних пор Марокко страдало от сильной засухи, которая вынуждала фермеров покидать свои поля, а города и деревни вводили строгие ограничения на использование воды. Теперь специалисты считают, что эти дожди могут помочь восстановить запасы подземных вод, которые так важны для выживания пустынных поселений.

По словам Хуссина Юабеба, представителя Главного метеорологического управления Марокко, такое количество осадков за столь короткий период не наблюдалось уже много лет. Он подчеркнул, что изменение климата приводит к таким необычным явлениям и требует более продуманных подходов к управлению водными ресурсами, чтобы минимизировать ущерб в будущем.

"Такого количества осадков за столь короткий промежуток времени мы не видели от 30 до 50 лет", — сказал Хуссин Юабеб из Главного метеорологического управления Марокко.