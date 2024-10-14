Как выглядит самая маленькая стиральная машинка в мире, попавшая в Книгу рекордов Гиннеса

Индийский изобретатель Себин Саджи осуществил свою мечту – его стиральная машинка попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая маленькая в мире. Это крошечное устройство имеет размеры 32,5 x 33,6 x 38,7 мм и весит всего 25 грамм. Для сравнения, она даже меньше популярной электронной игрушки тамагочи.

В Индии разработана стиральная машина, которая меньше тамагочи

Себин с детства мечтал сделать что-нибудь такое, что позволит ему стать частью Книги рекордов. Его миниатюрная стиральная машинка – это не только выставочный экспонат, но и полноценное устройство, которое может выполнять все основные функции настоящей стиральной машины. Она способна стирать, полоскать и теснить, хоть и в очень маленьких масштабах. Во время демонстрации Себин использовал лишь несколько капель воды и стирального порошка, чтобы показать ее работу.





Для официального подтверждения рекорда изобретатель использовал специальные штангенциркули для точного измерения. Видео с этой демонстрации быстро распространилось в Интернете и собрало множество просмотров. На кадрах видно, как Себин запускает свою мини-стиральную машину, что вызвало настоящий восторг у зрителей. После оглашения официальных результатов публика взорвалась аплодисментами.

Хотя такая маленькая машинка вряд ли будет полезна для повседневной стирки, настоящее изобретение имеет большое значение для развития микротехнологий. Себин Саджи продолжает работать над новыми проектами в надежде на еще больше достижений в будущем.

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