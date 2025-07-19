Людям издавна снятся умершие родные или знакомые. Одни воспринимают это как знак любви или поддержки из того мира, другие – со страхом думают, не приходит ли во сне что-то нехорошее. В народных представлениях существуют способы понять, кто именно к нам пришел: душа умершего или нечистая сила, принявшая знакомый образ.

Как во сне распознать душу умершего от нечисти: народные приметы и советы

Дальше – как это объясняли старики, на что обращали внимание и что делать после такого сна.

Когда снится настоящая душа умершего

Спокойное появление. Душа умершего приходит без страха и агрессии: стоит в стороне, тихо наблюдает, говорит спокойно или совсем молчит.

Светлый образ. Часто лицо умершего выглядит светлым, добрым, даже немного зажженным, как будто в мягком свете.

Хорошие советы или просьбы. Настоящая душа может что-нибудь попросить: помолиться, поставить свечу, подать милостыню. Эта просьба всегда проста и хорошо, без угроз или требований.

Сон снится под утро. В народе говорят, что настоящие души чаще всего приходят именно к утру, когда ночная "нечисть" уже ослабевает.

Когда это может быть нечистая сила

Резкие движения или угрозы. Если умерший во сне ссорится, кричит, пугает или зовет уйти с ним – это плохой знак.

Темный, размытый образ. Лицо нечистой силы бывает нечетким, тусклым или извращенным, иногда с тенями или безобразными чертами.

Необычная одежда или вид. В народе говорили: если снится покойник в грязной, чужой или странной одежде, или с черными глазами – это может быть проделки нечисти.

Сон ночью. Чаще всего злые силы приходят к человеку в первую половину ночи, когда "поле сна" слабее защищено молитвами.

Что делать после такого сна

Если снился спокойный усопший и просил помолиться – сходите в церковь, поставьте свечу, вспомните добрым словом.

Если снилось что-то страшное или темное – утром перекреститесь, произнесите молитву ("Отче наш", "Богородице Дево").

Не рассказывайте подробно о страшном сне до обеда – считали, что так можно отвратить злое.

Хорошо подать милостыню или помочь кому-то нуждающемуся – успокоить души и отвлечь плохое.

Почему это важно

Согласно народным верованиям, души умерших приходят не пугать, а напомнить о себе или попросить о молитве. А вот нечистая сила может появиться под видом родных, чтобы свести с дороги, испугать или навредить.

Так что главный ориентир – собственные ощущения после пробуждения: покой или страх. Если сердце спокойно – скорее всего, это действительно душа близкого человека.

Напомним, портал "Комментарии" писал , можно ли спать с покойником в одной комнате.