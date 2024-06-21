Как правильно провести день, чтобы обеспечить урожай: приметы

Сегодня, 21 июня, по новому стилю, Православная церковь Украины отмечает память мученика Юлиана Тарсийского, епископа Терентия Иконийского, и мученика Арчила. Эта дата является началом летних традиций, которые передаются из поколения в поколение.

21 июня в Украине: День святых мучеников и начало сбора липового цвета

Липа начинает цвести именно в этот период, а с давних времен в этот день начинался сбор липового цвета. Липовый чай, который считается целебным, до сих пор остается популярным средством в народной медицине и рекомендуется к употреблению для укрепления здоровья. Наряду с тем, пасечники занимаются сбором липового меда, который известен своими уникальными вкусовыми и лечебными свойствами.

С наступлением этого дня также связаны и погодные приметы. С древности считалось, что грозы в этот день предвещают дождливый остаток июня, что может негативно сказаться на урожае. Селяне придерживаются традиции проводить этот день в основном дома, а работу в поле ограничивать лишь необходимыми агротехническими мероприятиями, такими как прополка сорняков и раскидывание навоза.

Также 21 июня считается благоприятным днем для рытья колодцев. Согласно народным верованиям, вода в таких колодцах будет особенно чистой и целебной. Колодезники в древней Киевской Руси пользовались большим уважением, и их роль в обеспечении водой не утратила своей значимости и по сей день.

Кроме того, в этот день вспоминают великомученика Федора Стратилата, покровителя солдат. Военнослужащие и их семьи, особенно в текущее время, могут обратиться с молитвами за защиту и благополучие.

Эта дата остается символом не только духовного наследия, но и единения с природой, отражая глубокие культурные и религиозные корни украинского народа.