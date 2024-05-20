Как не нарушить ПДД за границей: необычные правила, о которых вы не знали

В разных уголках мира водители сталкиваются с уникальными и порой крайне странными правилами дорожного движения, которые могут варьироваться от обязательного наличия запасных очков в автомобиле до полного запрета на вождение в определённые дни. В этой статье мы рассмотрим семь таких необычных правил дорожного движения со всего мира.

Странности на дорогах: ПДД, которые могут вас ошеломить

Филиппины: Запрет поездок в определённый день недели

В Маниле действует система "number coding", которая запрещает водителям использовать дороги в определённые дни недели в зависимости от последней цифры их номерного знака. Это правило введено для снижения трафика и загрязнения воздуха.

Испания: Запасные очки для водителей

В Испании водители, которые нуждаются в очках для вождения, обязаны иметь в автомобиле запасную пару. Это требование помогает обеспечить безопасность в случае повреждения или потери основных очков.

Германия: Запрет на остановку на автобане

В Германии на автобанах строго запрещено останавливаться без крайней необходимости. Нарушение этого правила может привести к штрафам, поскольку остановка считается созданием опасности для других участников движения.

Таиланд: Запрет на езду без рубашки

В Таиланде водителям и пассажирам запрещено находиться в автомобиле без верхней одежды. Это правило направлено на поддержание общественного порядка и приличия.

Япония: Обязательный контроль шума

В Японии существуют строгие правила контроля шума, включая запрет на громкое музыкальное сопровождение в автомобилях, особенно в ночное время. Это делается для снижения шумового загрязнения в плотно населённых районах.

США, штат Алабама: Запрет на вождение с завязанными глазами

В Алабаме существует необычное правило, запрещающее водителям управлять транспортным средством с завязанными глазами. Хотя это кажется очевидным, наличие такого правила подчёркивает важность визуального восприятия при вождении.

Франция: Обязательное наличие алкотестера

Во Франции каждый автомобиль должен быть оборудован алкотестером. Это правило введено для предотвращения вождения в состоянии алкогольного опьянения и улучшения общей безопасности на дорогах.

Эти правила являются лишь небольшой частью многообразия дорожных норм, существующих в разных странах, и напоминают о важности знания и соблюдения местных ПДД во время международных поездок.