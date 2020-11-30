Итальянка трижды перенесла COVID в 101 год

Эпидемия коронавируса, которая охватила весь мир, ставит перед человечеством новые задачи. Пока ученые бьются над созданием вакцин а статистика заболеваемости дает неутешительные результаты, Италия может похвастаться своеобразным рекордом. Одна из итальянских долгожительниц Мария Орсингер трижды перенесла коронавирусное заболевания и, несмотря на преклонный возраст, его победила. Отмечается, что в свои 101 год, женщина перенесла коронавирус в легкой форме.

Руки пожилой женщины

"Маму госпитализировали, но уже тогда врач сказала мне, что из всех пожилых пациентов никто так легко не переносил это заболевание. У нее фактически не было температуры и дышала она самостоятельно", — рассказала одна из дочерей Орсингер.

Первый раз у Марии диагностировали заболевание еще в начале пандемии — в феврале. Второй раз она ухитрилась подхватить его в сентябре, во вторую волну распространения болезни. Пожилую даму госпитализировали более чем на две недели. Третий раз тестирование показал болезнь на прошедшей недели.

Отмечается, что Мария чувствует себя хорошо, на аппетит не жалуется. Медицинский персонал заявляет, что у старушки железный характер. Она оказалась единственной, когда госпитализировали из пансионата для пожилых людей в Ломбардии.

Как сообщал портал "Комментарии", одна из жительниц дома по уходу за людьми преклонного возраста решила заказать стриптизера. Об этом сообщает британское издание The Sun. В заведении для престарелых установлено "дерево желаний", на которое пациенты учреждения могут вешать записки со своими мечтами и желаниями. Пенсионерка Джоан, возраст которой составляет 89 лет, захотела, чтобы перед ней выступил стриптизер в костюме пожарного. Руководство пансионата решило выполнить желание Джоан, поскольку, по словам управляющего "персонал старается обеспечить полноценную жизнь для пациентов".

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