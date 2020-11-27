Испанцы пытались протащить почти 2 тонны конопли через французскую границу

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Татьяна Лозовенко
Более полутора тонн каннабиса было изъято недалеко от Дижона (Бургундия) в испанском грузовике, сообщила сегодня, 27 ноября, таможенная бригада Дижона, пишет Le Figaro.
Фото: из открытых источников
По словам источника издания, захват произошел 18 ноября на автомагистрали A31 возле съезда с Тиль-Шатель (Кот-д'Ор).
Было обнаружено 1089,55 кг смолы каннабиса и 456,30 кг травяного каннабиса. Как сообщили СМИ, в расследовании фигурирует водитель грузовика. Этот инцидент — рекорд для регионального таможенного управления Дижона с 2016 года.
Напомним, недавно в США легализировали марихуану сразу в нескольких штатах.
Ранее "Комментарии" сообщали, что вчера, 26 ноября, премьер-министр Франции Жан Кастекс подтвердил, что горнолыжные курорты в стране останутся закрытыми. Менеджеры горнолыжных курортов уже выразили свое удивление и разочарование, так как рождественский период приносит им 20% всего дохода.
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