Искусственный интеллект подсчитал: сколько украинцам нужно времени, чтобы купить авто без кредита

Искусственный интеллект подсчитал, сколько лет нужно работать украинцу, чтобы накопить автомобиль. По подсчетам ИИ, многим придется экономить не один год, чтобы собрать необходимую сумму. Учитывая средние зарплаты и стоимость автомобилей, можно спрогнозировать, как долго придется затягивать пояса, чтобы стать автовладельцем.

Сколько лет надо работать украинцу, чтобы собрать на новый автомобиль

Экономкласс (300 000 – 600 000 гривен)

Если украинец мечтает о бюджетном автомобиле стоимостью 500 тысяч гривен и откладывает 20% зарплаты (около 3 тысяч гривен в месяц), накопление может занять около 14 лет. При увеличении суммы сбережений до 30% дохода время сократится до 9 лет.

Средний класс и кроссоверы (700 000 – 1 200 000 гривен)

Для автомобилей среднего класса, например стоимостью 900 тысяч гривен, обычный украинец, откладывающий 20% зарплаты, накопит сумму за 25 лет. Если ежемесячно сохранять 30% заработка, срок скопления уменьшится до 16 лет.

Премиум-сегмент (от 1500000 гривен)

Машина премиум-класса за 1,5 миллиона гривен требует особой финансовой выносливости. Среднестатистический украинский сможет накопить на такой автомобиль примерно за 42 года при отложении 20% дохода. Увеличив сбережения до 30%, срок сократится, но все равно составит более 28 лет.

Для многих украинцев десятилетия накопления кажутся нереальными, что делает кредиты и лизинг привлекательным вариантом. Лизинг, например, позволяет пользоваться автомобилем немедленно, оплачивая ежемесячные платежи. Однако проценты за использование кредита или лизинга могут увеличить итоговую стоимость машины на 30–50% сверх начальной цены.

Для украинцев, решивших экономить на авто без кредитов, этот путь может стать настоящим экономическим марафоном. Однако для тех, кто хочет скорее стать автовладельцем, кредит или лизинг могут быть выходом – хотя и с дополнительными расходами.