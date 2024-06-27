Искусственный интеллект подсчитал расходы украинцев

Недавний анализ, проведенный с помощью ИИ, позволил нам выявить, сколько и на что тратят украинцы в своем повседневном бюджете.

ИИ анализирует: как украинцы распределяют свой бюджет

Искусственный интеллект проанализировал данные о доходах и расходах, чтобы дать четкое представление о финансовом поведении населения. Вот ключевые категории, которые были выделены:

Продукты питания и напитки занимают значительную часть бюджета украинцев. По данным Государственной службы статистики, семьи тратят на это 30-40% своего дохода. Это подчеркивает важность питания в структуре ежедневных затрат.

Жилье и коммунальные услуги также играют весомую роль, поглощая от 10% до 30% дохода, в зависимости от региона и условий проживания. Эта статья расходов включает арендную плату или выплаты по ипотеке, а также оплату услуг, таких как электричество, газ и вода.

Транспортные расходы не менее важны и составляют около 10-15% бюджета. Здесь учитываются расходы на бензин, общественный транспорт и амортизацию автомобиля.

Здоровье и медицина занимают около 5-10% ежемесячных расходов, что включает медицинские услуги, покупку лекарств и профилактические мероприятия.

Образование и развлечения также требуют финансовых вложений в размере 5-10% дохода, включая расходы на книги, обучение, кино и другие виды отдыха.

Одежда и аксессуары закрывают список основных категорий расходов, составляя также 5-10% ежемесячного бюджета.

Исходя из среднемесячного дохода в размере 12,000 гривен, ИИ рассчитал, что среднедневные траты составляют около 360 гривен. Эти данные варьируются в зависимости от множества факторов, включая место жительства, размер семьи и личные потребности.

Ранее “Комментарии” писали, что искусственный интеллект подсчитал какой уровень дохода может считаться комфортным для среднестатистического украинца. ИИ проанализировал различные аспекты экономической ситуации в стране. Ниже представлен анализ среднемесячных расходов, включая стоимость проживания, питания, транспорта, и медицинских услуг.