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Инженеры создали самый быстрый дрон в мире: какое расстояние преодолевает через час

Установлен новый мировой рекорд скорости дронов в Южной Африке

сегодня, 12:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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Люк Белла и его отец Майк разработали дрон Peregreen 2, который получил звание самого быстрого в мире дрона, достигнув средней максимальной скорости 480,23 км/ч. Рекордсмены родом из Западного Кейпа, Южная Африка, потратили несколько месяцев на разработку и тестирование своего квадрокоптера.

Инженеры создали самый быстрый дрон в мире: какое расстояние преодолевает через час

Установлен новый мировой рекорд скорости дронов в Южной Африке

Этот проект возник после того, как их предыдущая модель Peregreen достигла скорости 397 км/ч, но не получила официального признания. Не сдавшись после первой неудачи, Люк и Майк просмотрели дизайн и сделали необходимые улучшения, что в конечном итоге позволило Peregreen 2 стать не только более быстрым, но и более надежным.

Официальный рекорд был зарегистрирован после серии тестовых полетов, включавших измерение скорости в противоположных направлениях, чтобы нивелировать эффект ветра. В ходе этих испытаний Peregreen 2 достигла фактической максимальной скорости 510 км/ч, что на момент испытаний превышало все ожидания.

Основным материалом корпуса дрона являются углеродные волокна, что обеспечивает ему низкий вес и высокую прочность, критические для достижения высоких скоростей. Техническое оснащение включало использование 3D-принтера для создания уникальных деталей корпуса, оптимизированных для лучшей аэродинамики.

Ключевым аспектом успеха стало сотрудничество с инженером-аэротермистом Крисом Россером, который помог разработать оптимальные управляемые характеристики для дрона. Это сотрудничество не только способствовало техническому прогрессу, но и обеспечило критический вклад в безопасность полетов на высоких скоростях.

Напомним, что в аэропорту Станстед в Великобритании теперь можно увидеть что-то необычное — самую большую в мире бутылку водки, признанную Книгой рекордов Гиннеса. Ее высота составляет более двух метров, а объем – 259 литров спиртного, что сделало ее звездой беспошлинной торговли.



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Источник: https://tsn.ua/tsikavinki/batko-ta-sin-stvorili-nayshvidshiy-u-sviti-dron-yaku-vidstan-vin-dolaye-za-godinu-video-2596833.html
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