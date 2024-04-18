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ИИ-красотки: объявлен первый в мире конкурс красоты для искусственного интеллекта

За титул "самой красивой" соревнуются модели созданные ИИ

18 апреля 2024, 15:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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Впервые в истории будет проведён конкурс красоты для моделей, созданных искусственным интеллектом. Этот инновационный конкурс, организованный платформой создания контента Fanvue, является частью новой глобальной программы награждения разработчиков искусственного интеллекта под названием Fanvue World AI Creator Awards (WAICAs).

ИИ-красотки: объявлен первый в мире конкурс красоты для искусственного интеллекта

Первый в мире конкурс красоты "Мисс ИИ"

Появление доступных инструментов ИИ и платформ, таких как Fanvue, привело к "беспрецедентному" росту популярности моделей, созданных искусственным интеллектом. Эти виртуальные суперзвезды, такие как Эмили Пеллегрини и Айтана Лопес уже собирают миллионы подписчиков, подписывают соглашения с брендами и зарабатывают тысячи долларов от своих фанов.

Конкурс Fanvue Miss AI, который называют "монументальным скачком вперед" в мире конкурсов красоты. Чтобы принять участие в конкурсе, участники, которые должны быть представительницами первого поколения ИИ, должны представить только свои изображения. Их будет оценивать жюри, в состав которого входят два самых известных в мире создателя искусственного интеллекта, историк конкурсов красоты и эксперт по маркетингу. Жюри будет оценивать конкурсантов по трем основным категориям: красота, технологии и влияние в социальных сетях.

Победительница конкурса, которая получит корону "Мисс ИИ", заберет домой 5 000 долларов наличными и пакет привилегий, включающий продвижение на платформе Fanvue и помощь пиарщика в расширении охвата новой аудитории. В общей сложности призовой фонд конкурса составляет более 20 000 долларов.

Топ-10 финалисток будет объявлено 10 мая, а онлайн-церемония награждения состоится позже того же месяца. Этот инновационный конкурс знаменует собой новую эру в индустрии моды и подчеркивает растущий потенциал искусственного интеллекта в разных сферах жизни.



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Источник: https://www.dailystar.co.uk/fashion-beauty/inside-worlds-first-ai-beauty-32605391
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