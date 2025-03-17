ГСЧСники удивили всех на выпускном в университете: что произошло

Выпускной в Национальном университете гражданской защиты Украины запомнится не только как начало профессионального пути молодых офицеров, но и как день, полный искренних эмоций, радости и любви. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Выпускной ГСЧС

В момент, когда звучали слова поздравлений, в глазах сверкали слезы счастья, а выпускники делились крепкими объятиями с родными и товарищами, трое молодых лейтенантов – Никита Меденцев, Илья Бекренев и Роман Камка – признались своим любимым прямо во время торжеств.

Все три девушки ответили "Да!" – и под громкие аплодисменты гостей и товарищей выпускники обняли своих невест. Теперь в жизни этих спасателей будет не только служба, но и те, кто будет ждать дома с любовью и поддержкой.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Прикарпатье чрезвычайники спасли отца и троих детей в свободное от работы время. Событие произошло около семи вечера в селе Хмелевка Богородчанской территориальной громады в Прикарпатье. На одной из улиц загорелся жилой дом – огонь охватил вещи домашнего обихода, а с чердака валил густой дым. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС.

В то время после суточного дежурства возвращались спасатели ГСЧС – Андрей Черевко и Дмитрий Демьянов. Увидев огонь, они бросились на помощь. Мужчинам удалось обуздать пламя и вывести на свежий воздух 27-летнего отца и его детей – 7-летнего мальчика и двух девочек 4 и 2 лет.

"Спасибо нашим спасателям, потому что на местах чрезвычайных происшествий нет страха, а только мнения о том, чтобы как можно быстрее спасти жизнь людей", — отмечают в ведомстве.