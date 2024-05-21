Город Коньяк: основные достопримечательности и секреты местных коньячных домов

Легко догадаться, чем известен в мире французский город Коньяк. Производимый здесь напиток — основа славы и благосостояния города, и множество соответствующих заведений и производств ежегодно принимают тысячи туристов со всего мира. В Коньяке базируются предприятия "Хеннесси", "Мартелл", "Камю", "Реми Мартен". Но даже если вы небольшой поклонник крепких алкогольных напитков, Коньяк вам понравится, как нравятся всем старинные провинциальные французские города

Чем заняться в городе Коньяк?





Коньяк — город небольшой, но расположен он таким образом, что заглянуть сюда по пути в какой-то более крупный туристический центр у вас просто не получится. В Коньяк едут с конкретно сформулированной целью, но при этом улицы его на удивление тихи и немноголюдны (если сравнивать с тем же Бордо). Возможно, попав сюда, туристы просто спешно рассредотачиваются по предприятиям-изготовителям.

В Коньяке работает чудовищное количество коньячных компаний — больше полутысячи.

3 вещи, которые нужно сделать в Коньяке:

Прокатиться по Шаранте на прекрасной старой барже "Леди Джейн", плоскодонке из дуба, которая перевозила бочки и была воссоздана для туристических целей (плавает с мая по сентябрь). Найти "Королевский балкон" на полдороге по бульвару Шато. Среди украшений отделки спрятались две саламандры. Пробовать, пробовать, пробовать. Дегустация включена практически в любую экскурсию по коньячному предприятию (посещение любого предприятия, естественно, платное).

Немного истории

История города начинается примерно с 9 века, когда тут появились защитные укрепления, а статус города Коньяк получил в начале 13 века. В 15 веке Франциск I, уроженец Коньяка, дал городу добро на торговлю солью, что повлекло за собой строительство порта на реке Шаранте и последующий экономический подъём. В 17 веке город получил новые поблажки от самого короля как оплот верных монархии граждан, и с этого времени коньячные производства смогли развернуться здесь во всю мощь.

Развлечения, экскурсии и достопримечательности Коньяка

В Коньяке нет смысла искать транспорт для локальных перемещений: вы отлично прогуляетесь здесь пешком. Центральная современная городская площадь названа в честь Франциска I — отсюда и можно начать осмотр города. Либо закончить, потому что именно тут расположено большинство ресторанов, бутиков и винных террас. К площади примыкает парк Франциска с розовым садом, а на Оружейной площади по соседству открыт оживлённый крытый рынок. Квартал средневековых домов начинается от ворот Сен-Жак с двумя толстенькими круглыми зубчатыми башнями и идёт по берегу реки к романской церкви Сен-Леже — красивому зданию 12—16 веков постройки, отделанному в стиле пламенеющей готики. Дома в центре Коньяка сохранились преимущественно с 15—18 веков, улицы узкие и вымощенные булыжником. Центральная городская улица в Средние века и вплоть до 19 столетия, Рю Гранде, застроенная частично деревянными домами, приведёт вас к Лейтенантскому особняку (дом № 7), самому знаменитому в городе — он был построен в 15 веке, и столетие спустя в нём была устроена резиденция генерал-лейтенанта Коньяка.

Спускаясь из Старого города вниз к реке, вы увидите старинные склады с потемневшими стенами — результат многолетних испарений от коньяка.

Вы легко дойдёте и до речного порта Сент-Жак 15 века постройки. Привлекательна также церковь Сен-Мартен с сохранившимися на её территории средневековыми могилами. Можно осмотреть центральные ворота на въезде в город, возведённые на рубеже 15 и 16 веков. Ещё любопытно будет поглядеть на Сен-Габен, производство стеклянных бутылок и бочонков для коньяка.

Начав говорить о достопримечательностях Коньяка, неизбежно приходится перейти к перечислению наиболее знаменитых коньячных домов, которые здесь открыты. Главная городская достопримечательность — замок Валуа, где и был рождён король Франциск, сегодня является штаб-квартирой коньячного дома "Отар". Средневековый замок был выстроен в середине 10 века, затем почти полностью уничтожен в 12 веке, но через три столетия возведён заново с нуля. Здесь в Шлемовом зале Филипп, сын Ричарда Львиное Сердце, праздновал свадьбу с принцессой де Коньяк. Пиршественная зала замка была создана по проекту великого Леонардо да Винчи.

Другой коньячный дом — "Хеннесси" — занимает более современный замок 19 века постройки, у самой реки, и красный флаг его гордо реет над набережной. Для посещения его погребов гостей переправляют на катере на другой берег. А дом "Реми Мартен" катает туристов на специальном поезде, который идёт через виноградники. Нужно учитывать, что все без исключения коньячные дома принимают туристов не круглый год, а только в определённые сезоны и чаще всего — по предварительному согласованию.

В самом центре Коньяка расположен городской сад, один из немногих публичных садов во Франции, спроектированных по образцу английского парка. Парк возник в результате объединения двух соседних садов: ратушного и музейного. Доминанта парка — особняк Отар ля Гранж, с 1892 г. — отель де Виль, а ныне — мэрия. К нему ведёт монументальная мраморная лестница, близ которой в ландшафтном пруду плавают лебеди и утки. А Музей искусства и истории занимает элегантный особняк семейства Дюпюи, построенный в 1838 г. Здесь собраны несколько коллекций, включая археологическую с неолитическим каноэ, а также скульптуры, мебель, керамика, стеклянные ёмкости тонкой работы и художественные полотна. Есть здесь и одна работа Родена, и коллекция стекла ар-нуово, и дельфтский фарфор, и работы фламандцев и итальянцев 16 века.

Коньяк

Небольшой музей коньячного дела был открыт только лишь в 2004 г. на территории Старого города, недалеко от набережной. В музее выставлены средневековые механизмы для возделывания земли и обработки винограда, впечатляющая подборка бутылок самых знаковых марок, бочек, бутылочных этикеток, бокалов и прочего. Здесь можно посмотреть на дубовый пресс 1760 г., на полуавтоматический механизм для изготовления бутылок 1898 г., а также оценить ароматы множества образцов.

Во время хранения коньяка в бочке какая-то часть спирта неизбежно испаряется (около 2 %). Эту часть виноделы поэтически называют "долей ангела". В Коньяке доля ангелов столь существенна, что, как шутят местные, можно напиться допьяна, просто гуляя по улица









Окрестности Коньяка

Район Коньяка не слишком холмистый и подходит для расслабляющих прогулок с посещением красивых маленьких деревенек Шаранты. Лучше всего пройтись по бечевнику (chemin de halage), который тянется вдоль южного берега Шаранты вверх по течению до моста Траш (Pont de la Trâche), a затем по дороге дойти до селения Бур-Шаранта (Bourg-Charente) с превосходным рестораном под названием La Ribaudière у моста, интересным замком и романской церковью – вся прогулка займёт около 3 часов.

Объездной путь приведёт вас назад, в Сен-Брис (St-Brice) на другом берегу, мимо сонных ферм и километров винных лоз, достающих до плеч. Отсюда ещё одна вьющаяся дорожка длиной в 3 километра поднимается вверх по холму к руинам аббатства Ла-Шатр (La Châtre), заброшенного среди полей и кустов ежевики. Кроме того, в деревеньке Ришмон (Richemont), в 5 километрах к северо-западу от Коньяка, можно поплавать в заводях крошечной речки Антенн (Antenne) за старинной церковью на крутом обрыве, затерянном среди лесов.

Ещё дальше, в 18 километрах к северо-западу от Коньяка, между селениями Мигрон (Migron) и Отон (Authon), расположен поразительный экомузей Коньяка (Ecomusee du Cognac), иллюстрирующий историю процесса перегонки и различных инструментов, с ним связанных, – в конце предлагается дегустация коньяков, ликёров и коктейлей; следуйте по шоссе D-731 до Сен-Жан-д’Анжели на протяжении 13 километров до Бурье (Burie), а затем сверните направо, на D-131, в 4 километрах от Мигрона