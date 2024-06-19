В мире, где каждая улица имеет свою историю и характер, особое внимание привлекают те, что установили мировые рекорды своими уникальными размерами. Самая длинная улица в мире и самая короткая — это не просто географические данные, это символы культурных и социальных особенностей их местоположений. В этом материале мы отправимся в путешествие по двум улицам, которые поражают своими контрастами: Авенида 9 де Хулио в Аргентине и Ебене Ви-стрит в Шотландии

Где расположены самая длинная и самая короткая улицы мира

Самая длинная улица в мире

Самой длинной улицей в мире считается Авенида 9 де Хулио, расположенная в Аргентине. Этот грандиозный бульвар проходит через весь Буэнос-Айрес от востока к западу, его протяженность составляет более 200 километров. Названа улица в честь Дня Независимости Аргентины, который отмечают 9 июля.

Авенида 9 де Хулио известна своими широкими магистралями, которые состоят из семи полос для движения в каждом направлении. По обеим сторонам улицы расположены знаменитые достопримечательности, включая Театр Колон и памятник Донкихоту. Этот бульвар также является домом для одного из самых известных символов города — Обелиска.





Самая короткая улица в мире

В контрасте с огромной Авенида 9 де Хулио стоит Ебене Ви-стрит в Шотландии, признанная самой короткой улицей в мире согласно Книге рекордов Гиннесса. Длина улицы всего 2,06 метра. Ебене Ви-стрит находится в городе Уик, Кейтнесс и состоит всего из одного номера дома, который является крошечным пабом, известным как No. 1 Bistro.

Этот паб — не просто заведение для пития, но и место, где местные жители и туристы собираются, чтобы увидеть эту уникальную достопримечательность. Визит на Ебене Ви-стрит часто включает фотографирование у памятного знака, который подтверждает её статус как самой короткой улицы в мире.





Путешествие от огромной Авенида 9 де Хулио в шумном Буэнос-Айресе до уединенной Ебене Ви-стрит в спокойном Уике олицетворяет разнообразие нашей планеты. Эти улицы, хотя и находятся на противоположных концах спектра размеров, каждая по-своему занимает важное место в сердцах тех, кто их посещает.

