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Футболиста во время матча убила молния (ВИДЕО)

Во время матча на поле ударила молния: 1 футболист погиб, 5 футболистов получили травмы

сегодня, 11:26
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Недилько Ксения

Во время футбольного матча в Перу произошел удар молнии, в результате которого один футболист погиб, а пятеро получили ранения. 39-летний Хосе Уго де ла Крус Меса был поражен молнией, когда судья принял решение остановить матч из-за грома, и скончался на месте происшествия. Сообщается, что состояние других раненых стабильно. Этот инцидент вызвал призывы к усилению протоколов безопасности на спортивных мероприятиях, сообщает издание The SUN.

Футболиста во время матча убила молния (ВИДЕО)

Футбольный матч в Перу. Фото: скриншот из видео

В Перу произошел ужасный инцидент. Во время футбольного матча удар молнии привел к смерти одного футболиста и ранениям пяти человек.

39-летний Хосе Уго де ла Крус Меса упал лицом вниз на землю в результате удара молнии в тот момент, когда судья решил остановить матч из-за грома, и скончался на месте происшествия.

40-летний вратарь Хуан Чокка Ллакта также был непосредственно поражен молнией и был доставлен в больницу с серьезными ожогами на теле. Сообщается, что состояние двух молодых людей в возрасте 16 и 19 лет, а также 24-летнего Кристиана Сезара Питуй Кахуаны, который также пострадал, является "стабильным".

Инцидент произошел в Чилке, одном из 28 районов провинции Уанкайо в Перу, во время регионального турнира между командами Juventud Bellavista и Familia Chocca.

Трагедия произошла около 16:00 по местному времени, когда, после того как судья остановил игру из-за усилившейся грозы, игроки начали направляться в раздевалку. По меньшей мере восемь игроков, включая Хосе, упали на землю. Матч, в котором Juventud Bellavista вела со счетом 2-0, был приостановлен на 22-й минуте.

Эта трагедия вызвала призывы к усилению протоколов безопасности на спортивных мероприятиях, особенно в таких районах, как Уанкайо, расположенных на высоте 3250 метров над уровнем моря.

Инженер Лучо Дуарт в социальных сетях прокомментировал: "Этот ужасный инцидент напоминает о важности защиты от молний, особенно на открытых мероприятиях. Мы должны внедрить системы защиты на спортивных объектах и протоколы безопасности, которые включают немедленное прекращение деятельности во время грозы."

В феврале в Индонезии произошел аналогичный инцидент, когда 35-летний футболист Септайн Рахарджа погиб в результате удара молнии во время товарищеского матча между FLO FC Бандунг и FBI Субанг.





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