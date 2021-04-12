Фото домашних любимцев, которые бесконечно любят своих хозяев

Важнейшие чувства можно выразить без слов. Владельцам совсем не нужно знать язык своих животных, чтобы прочитать в их взгляде искреннюю любовь, благодарность и привязанность к ним.

Позитивное настроение - фото благодарных и любящих животных. Фото: jenskiymir.com

Сайт "Комментарии" предлагает пересмотреть подборку трогательных фотографий, в которых сразу чувствуется любовь.

1. Отвлекись от телефона и посмотри, как я тебя люблю.

2. Пронзительный взгляд.

3. Какой у меня хороший хозяин.

4. Спасибо, что погулял со мной!

5. Я буду скучать по тебе.

7. Я влюблена в своего хозяина!

8. Мы хотим пожелать тебе приятной работы.

9. Всю жизнь лежала бы с тобой!

Ранее сообщалось, что житель Австралии и бывший работник сети заведений McDonald's Бруно Буше поделился элементарным секретом, о котором почти никто не догадывается. Мужчина рассказал, как сохранить картофель фри свежим, хрустящим и горячим.

Большинство посетителей заведения часто допускают ошибку при транспортировке своего пакета от McDonald's. Люди пытаются закрыть верхнюю часть пакета, надеясь сохранить тепло и герметичность. Однако в таком случае картофель фри "запаривается" и становится водянистым, невкусным. Стынет он тоже быстро. Как же тогда сберечь вкус картофеля? Читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что британский блогер Колин Ферз создал прототип легендарной машины Джеймса Бонда. Реплика максимально похожа на оригинальный вариант из серии популярных фильмов.

Автомобиль был создан специально для шоу. Блогер поставил себе условие, которое успешно выполнил, — потратить на создание машины не более 7000 фунтов. Как выглядит самодельная легенда, смотрите в нашем материале.

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