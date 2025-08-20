Эти вещи с детства теперь имеют большую ценность для коллекционеров

Каждый из нас помнит вещи, которые являлись символами детства: игрушки, книги, старые фотоальбомы или даже простые предметы быта. Тогда они казались обыденностью, а сегодня превращаются в настоящие сокровища – как материальные, так и духовные.

Эти вещи из детства теперь имеют большую ценность

Старые игрушки, например, куклы или оловянные солдатики, которые десятки лет назад стоили копейки, стали ценными коллекционными предметами. На аукционах они могут достигать невероятных сумм, ведь отражают целую эпоху и образ жизни. То же касается и советских книг, журналов или даже тетрадей с яркими обложками – сегодня это антиквариат, интересующий коллекционеров и ценителей истории.

Итак, вещь, которую мы когда-то воспринимали как обычную безделушку, теперь может иметь большую ценность – и для сердца, и для коллекционеров. Так что, возможно, пора заглянуть в бабушкин сундук или на полку с детскими вещами: там может прятаться настоящее сокровище.

Вот примеры вещей из 90-х и начала 2000-х, которые сегодня могут иметь большую ценность:

1. Жвачки с фантиками и вкладышами

Turbo, Love Is…, Donald – тогда это было любимое детское "золото".

Полные коллекции фантиков или картинок сегодня продают за сотни, а то и тысячи гривен.

2. Тамагочи

Электронный "песик" или "кошечка", за которыми нужно было кормить и ухаживать.

Настоящие японские тамагочи сейчас стоят у коллекционеров от нескольких десятков до сотен долларов.

3. Картриджи для приставок Dendy, Sega и Game Boy

Тогда доступ к любимым играм "Mario", "Contra" или "Mortal Kombat".

Оригинальные картриджи в хорошем состоянии сейчас очень высоко ценятся среди ретро-геймеров.

4. Детские журналы и наклейки

"Барби", "Ван Дам", фильмы и сериалы, альбомы для наклеек Panini.

Если альбом заполнен полностью – цена на коллекционном рынке взлетает в разы.

5. Куклы и игрушки из киндер-сюрпризов

Старые серии (например, Смурфики, Багз Банни или Хиппо) имеют цену в десятки евро за фигурку.

6. Мобильные телефоны начала 2000-х

Nokia 3310, Ericsson, Siemens с цветным экраном или полифонией.

Некоторые модели стали культовыми и сегодня продаются дороже современного бюджетного смартфона.

7. Советские и ранние украинские книги и комиксы

Сказки с иллюстрациями 80–90-х, журналы "Перец", "Радуга".

На аукционах они пользуются спросом среди ностальгических коллекционеров.

8. Диски и кассеты

Музыка "Скрябин", "ВИА Гра", первые клипы на VCD, мультфильмы "Покемоны", "Черепашки-ниндзя".

Оригинальные диски и кассеты сейчас – настоящий раритет.

