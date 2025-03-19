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Эти шокирующие изменения произошли с телами астронавтов, которые находились 9 месяцев в космосе

После возвращения астронавтов NASA забирали на лечение на носилках

сегодня, 14:52 comments1938
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Ткачик Олеся

После изнуряющих девяти месяцев в космосе астронавты NASA Батч Уилмор и Сунита Уильямс наконец-то вернулись на Землю. Однако эксперты предупреждают, что их незапланированная миссия на борту Международной космической станции (МКС) может иметь серьезные последствия для здоровья.

Эти шокирующие изменения произошли с телами астронавтов, которые находились 9 месяцев в космосе

Сунита Вильямс

Как сообщает Daily Mail, уже во время пребывания на МКС врачи выражали обеспокоенность их истощенной внешностью и потерей веса. Первые фото после возвращения показывают изменения в физическом состоянии астронавтов.

Как только капсула SpaceX Crew Dragon совершила посадку, медики помогли астронавтам выбраться и доставили их на носилках для дальнейшего обследования. Они пройдут курс интенсивного медицинского надзора в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне.

По словам экспертов, среди главных рисков для здоровья – атрофия мышц и потеря костной массы. Отмечается, что одним из самых больших вызовов длительного пребывания в космосе является отсутствие гравитации, что приводит к ослаблению мышц и костей. Несмотря на обязательные двухчасовые ежедневные тренировки, астронавты неизбежно теряют мышечную силу и плотность костной ткани.

По данным NASA, за шесть месяцев в невесомости человек может потерять до 50% своей силы. Это объясняет, почему после приземления астронавты не могут ходить и нуждаются в реабилитации. Доктор Виней Гупта отмечает, что им может понадобиться до шести недель для восстановления.

Кроме того, астронавты очень сильно теряют вес из-за изменения вкусовых ощущений и постоянной тошноты, что снижает аппетит. Еще в сентябре врачи заметили, что Сунита Уильямс выглядит истощенной, а источники в NASA сообщали, что агентство пыталось стабилизировать массу тела.

А еще, указывают врачи, в условиях микрогравитации жидкости в теле перераспределяются, что может повлечь за собой так называемый "эффект отечного лица" и уменьшение объема ног, которые получили неофициальное название "куриные ножки" или "детские стопы".

Помимо эстетических изменений перераспределение жидкости повышает риск образования тромбов и развития космического венозного тромбоза (SVT). В некоторых случаях это состояние проходит самостоятельно по возвращении на Землю, но иногда требует дополнительного лечения.

Кроме того, астронавты могут испытывать проблемы с давлением и зрением. А еще пребывание в космосе тоже влияет на работу сердца. Из-за изменения распределения жидкостей сердечно-сосудистая система начинает работать менее интенсивно, что может привести к уменьшению объема крови и снижению функции сердца.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что два астронавта NASA возвращаются на Землю после 9 месяцев в Космосе.




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Источник: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-14514361/Shocking-photos-NASAs-astronauts-reveal-terrifying-damage-nine-unplanned-months-stuck-space-you.html
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