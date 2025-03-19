Эти шокирующие изменения произошли с телами астронавтов, которые находились 9 месяцев в космосе

После изнуряющих девяти месяцев в космосе астронавты NASA Батч Уилмор и Сунита Уильямс наконец-то вернулись на Землю. Однако эксперты предупреждают, что их незапланированная миссия на борту Международной космической станции (МКС) может иметь серьезные последствия для здоровья.

Сунита Вильямс

Как сообщает Daily Mail, уже во время пребывания на МКС врачи выражали обеспокоенность их истощенной внешностью и потерей веса. Первые фото после возвращения показывают изменения в физическом состоянии астронавтов.

Как только капсула SpaceX Crew Dragon совершила посадку, медики помогли астронавтам выбраться и доставили их на носилках для дальнейшего обследования. Они пройдут курс интенсивного медицинского надзора в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне.

По словам экспертов, среди главных рисков для здоровья – атрофия мышц и потеря костной массы. Отмечается, что одним из самых больших вызовов длительного пребывания в космосе является отсутствие гравитации, что приводит к ослаблению мышц и костей. Несмотря на обязательные двухчасовые ежедневные тренировки, астронавты неизбежно теряют мышечную силу и плотность костной ткани.

По данным NASA, за шесть месяцев в невесомости человек может потерять до 50% своей силы. Это объясняет, почему после приземления астронавты не могут ходить и нуждаются в реабилитации. Доктор Виней Гупта отмечает, что им может понадобиться до шести недель для восстановления.

Кроме того, астронавты очень сильно теряют вес из-за изменения вкусовых ощущений и постоянной тошноты, что снижает аппетит. Еще в сентябре врачи заметили, что Сунита Уильямс выглядит истощенной, а источники в NASA сообщали, что агентство пыталось стабилизировать массу тела.

А еще, указывают врачи, в условиях микрогравитации жидкости в теле перераспределяются, что может повлечь за собой так называемый "эффект отечного лица" и уменьшение объема ног, которые получили неофициальное название "куриные ножки" или "детские стопы".

Помимо эстетических изменений перераспределение жидкости повышает риск образования тромбов и развития космического венозного тромбоза (SVT). В некоторых случаях это состояние проходит самостоятельно по возвращении на Землю, но иногда требует дополнительного лечения.

Кроме того, астронавты могут испытывать проблемы с давлением и зрением. А еще пребывание в космосе тоже влияет на работу сердца. Из-за изменения распределения жидкостей сердечно-сосудистая система начинает работать менее интенсивно, что может привести к уменьшению объема крови и снижению функции сердца.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что два астронавта NASA возвращаются на Землю после 9 месяцев в Космосе.



