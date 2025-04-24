Эта страна готовит армию «терминаторов»: в США призвали к немедленным действиям

Китай может создать армию почти неуязвимых солдат, подобных культовому Терминатору в исполнении Арнольда Шварценеггера. Об этом говорится в отчете Национальной комиссии США по безопасности в сфере биотехнологий (NSCEB).

Терминатор

Американские эксперты предупреждают, что Пекин может разработать "генетически усовершенствованных суперсолдатов", объединяющих человеческий интеллект с искусственным — образуя так называемые "человеко-машинные команды".

По оценкам специалистов такие боевые единицы могут появиться уже в 2040-х годах. Идея принадлежит китайскому ученому, который в свое время создал генетически модифицированных младенцев и был осужден, однако вернулся в научную деятельность. Авторы отчета отмечают, что действовать надо немедленно.

В докладе под названием "Прогнозируя будущее биотехнологий" эксперты проводят исторические параллели: "В начале Первой мировой войны США недооценивали значение авиации. Но потом мы стали доминировать в воздухе. С биотехнологиями будет так же — их влияние станет очевидным только тогда, когда уже будет поздно реагировать".

В документе подчеркивается: "Биотехнологическая революция неизбежна. И если Китай станет лидером в этой сфере, мы больше не сможем его догнать". По мнению авторов, США нужна стратегия двойного подхода — ускорить собственные инновации и сдержать технологический прорыв КНР.

Между тем, на горизонте появляются и другие вызовы. Недавно стало известно, что компания Figure AI планирует в течение четырех лет выпустить 100 тысяч человекоподобных роботов. Один из таких роботов – Figure 02 – автономный, оснащенный искусственным интеллектом и предназначенный для полноценной замены человеческого труда.

Компания уже сотрудничает с автогигантом BMW, а недавно заключила контракт с одним из крупнейших предприятий США, открывающим путь к массовому внедрению роботов в производство и обслуживание.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Китай загнал Трампа в полную задницу.



