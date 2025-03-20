Эта пожилая китаянка объездила на велосипеде 12 стран на трех континентах: неожиданная причина

В свои 66 лет Ли Дунцзю самостоятельно путешествует по миру на велосипеде, преодолевая тысячи километров и посещая разные страны. Хотя она начала кататься только после 50, женщина уже объездила 12 стран на трех континентах, включая Камбоджу, Францию и Австралию.

Ли Дунцзю

Ли Дунцзю родом из города Чжэнчжоу в китайской провинции Хэнань. Женщина общается только на мандаринском, поэтому использует приложения для перевода, чтобы найти общий язык с местными жителями. У нее много денег для путешествий, поэтому ночует в парках, на автозаправках и даже на кладбищах. В то же время многие люди предлагают ей ночлег в своих домах.

Женщина говорит, что путешествия помогли ей выбраться из сокрушительной депрессии после развода в 2005 году.

Ли рассказывает, что она увлеклась велоспортом в 2013 году, когда она увидела группу велосипедистов в профессиональной экипировке. Их энергия вызывала у женщины зависть, ведь на тот момент она чувствовала себя подавленной.

После увольнения с государственной текстильной фабрики в 2002 году Ли жила на пенсию в размере 3 000 юаней (примерно $414). Сначала она смогла позволить себе только велосипедный шлем, но потом подарил ей складной горный велосипед за 1 000 юаней ($138).

Сначала женщина мечтала отправиться в Тибет, но со 170 юанями ($23,50) в кармане это казалось нереальным. Поэтому она год работала уборщицей, чтобы собрать денег на путешествие по Юго-Восточной Азии вместе с двумя опытными велосипедистами, которых нашла в интернете.

Впрочем, уже через неделю во Вьетнаме она потеряла своих спутников и осталась одна в чужой стране. К счастью, местный велосипедист, знавший китайский, помог ей вернуться домой.

Следует отметить, что эта неудачная попытка не остановила Ли. Сначала она объездила 20 китайских городов, путешествуя вместе со своим любимцем – пуделем Сили, прожившим с ней 11 лет и умершим в 2023-м.

В 2017 году, уже в 59 лет, Ли решила снова попробовать свои силы за границей. Оснащенная смартфоном с приложениями для перевода и картами, она отправилась во Вьетнам, Камбоджу, Таиланд и Мьянму. Ее спутники быстро сдались и вернулись домой, но Ли решила продолжить путешествие наедине.

Именно Ли стала частью нового поколения китайских "серебряных путешественников" – пожилых людей, все чаще выбирающих активные путешествия.

В 2019 году она взялась за новый вызов – велотур по Европе. Через 66 дней женщина посетила шесть стран, общалась с барменами в Боснии через Google Translate, находила дешевые багеты во Франции и встретила 80-летнего одинокого туриста в Хорватии.

Осенью того же года Ли отправилась в Австралию, которую тогда охватили масштабные лесные пожары. Во время путешествия по тихому побережью она заметила возгорание в кустарниках, сняла видео и передала его местной полиции, предотвратив серьезный пожар.

Из Австралии она уехала в Новую Зеландию, а в марте 2020-го вернулась домой из-за пандемии. В это время женщина осознала, что больше не принимает лекарства от депрессии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , действительно ли спорт продлевает жизнь.



