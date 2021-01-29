Двухлетняя Аня из Винницкой области набирает миллионы просмотров и тысячи "лайков" в Facebook (видео)

Маленькая винничанка победила в онлайн-конкурсе колядок "Колядуй, Закарпатье!", который проводился в Facebook. Теперь видео с ее колядкой набирает стремительную популярность в соцсетях. Ане всего два годика, но она имеет более миллиона просмотров и сотни тысяч "вподобайок", количество которых продолжает расти. Репортаж про маленькую звезду сделали журналисты "Общественное Винница".

2-летняя Аня стала звездой Facebook. Фото: Суспільне: Вінниця

Для конкурса Аня, одетая в национальный платок и красное платье, стоя под рождественской елкой, исполнила колядку "Нова радість стала". Всего на конкурс прислали 1961 запись, голосовать мог любой, но девочка стала бесспорной фавориткой. Мама Ани рассказывает, что видео с колядкой записывали для семейного архива, а не для конкурса, но все же решили отправить, когда до его завершения оставалось всего 3 дня. Теперь о юной певице знает вся страна. Она должна получить сертификат от организаторов конкурса на 10 тысяч гривен.

"Меня зовут Аня. 2 годика. Очень люблю петь. До свидания, телевидение!", — говорит певица и признается, что хочет стать звездой.

Девочка еще не научилась толком разговаривать, но поет почти безупречно. В ее репертуаре несколько колядок и много украинских песен. Большинство из них она исполняет со своей прабабушкой дуэтом.

Семья живет в селе Гущинцы Винницкой области, поэтому после огромного успеха Ани в качестве певицы, мама планирует возить девочку в Винницкую область заниматься вокалом.





Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что украинский "Щедрик" вдохновил азербайджанских музыкантов на исполнение всемирноизвестной колядки на вершине Кавказских гор.



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