Дочь астронавта, застрявшего в космосе на 9 месяцев, рассказала, что теперь его ждет

Барри "Бутч" Уилмор и Сунита "Суни" Уильямс, астронавты NASA, наконец-то вернулись на Землю после длительной миссии на Международной космической станции (МКС). Их путешествие, которое должно было длиться всего восемь дней, неожиданно затянулось на девять месяцев из-за технических неисправностей космического корабля.

Барри "Бутч" Вилмор

Во вторник, 18 марта, Уилмор и Уильямс совершили успешное приземление у побережья Таллахасси, штат Флорида, с помощью ракеты SpaceX. Вскоре после посадки они были встречены спасательными командами и медицинскими специалистами.

Из-за длительного пребывания в невесомости астронавтам придется пройти 45-дневную реабилитацию, чтобы адаптироваться к земной гравитации. Ожидается, что они пройдут серию медицинских обследований и тестирований, поскольку их миссия является частью научных исследований влияния продолжительных космических полетов на организм человека.

Несмотря на сложный период восстановления, родные астронавтов с нетерпением ждали их возвращения. Дочь Уилмора, Дарин, поделилась своими эмоциями в TikTok.

"Он хорошо держится, хотя это не просто. Но он боец", – отметила она.

Ранее Дарин шутила о том, что ее отец "застрял в космосе", а по его возвращении поделилась планами по празднованию. По ее словам, большой вечеринки не будет, однако они могут посетить родственников и провести время в кругу самых близких друзей. Кроме того, она пообещала приготовить любимый десерт отца – ореховый пирог.

Дарин также составила список общих занятий, чтобы "направить потраченное время", прежде чем вернуться в школу.

"Следующие несколько дней будет сдавать анализы, будет проходить множество медицинских процедур, поскольку они все еще являются технической частью эксперимента по полету человека в космос, и будет просто привыкать к гравитации и повседневной жизни здесь, на Земле", — сказала девушка.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп готов доплатить астронавтам из собственного кармана за то, что они застряли в космосе.



