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Директор ужгородского лицея пятый раз не сдал экзамен на свободное владение украинским языком

Директор лицея в Закарпатье пять раз сдавал экзамен на владение государственным языком

сегодня, 14:41
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Недилько Ксения

По результатам экзамена по сдаче государственного языка, директор лицея на Ужгородщине Имре Юлий Юльевич в конце февраля 2025 года в очередной раз НЕ УСПЕШНО сдал экзамен и получил сертификат с указанием "владеет государственным языком на среднем уровне второй ступени".

Директор ужгородского лицея пятый раз не сдал экзамен на свободное владение украинским языком

Директор лицея на Закарпатье с пятого раза не сдал тест на владение украинским языком

Если пересмотреть предыдущие сертификаты, Имре сдавал такой экзамен более пяти раз, однако ни разу не подтверждал свободное владение украинским языком.

Директор ужгородского лицея пятый раз не сдал экзамен на свободное владение украинским языком - фото 2
Директор ужгородского лицея пятый раз не сдал экзамен на свободное владение украинским языком - фото 3

Согласно Законам Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и "О полном общем среднем образовании" руководители учебных заведений сдают экзамены на знание государственного языка и таким образом подтверждают свое законное пребывание на должностях.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак стал одним из соавторов закона об "украиноязычной образовательной среде".

"Учитывая стремление Украины к вступлению в Европейский Союз, а также рекомендации Венецианской комиссии и требования отдельных государств-членов ЕС, мы не можем в образовательном законодательстве установить прямой запрет на использование языков коренных народов и национальных меньшинств Украины, в том числе по русскому языку, как в образовательном процессе, так и во время образовательного процесса, так и во время образовательного процесса. дискриминационная, и может усложнить наше движение в Европейский Союз", – отмечает нардеп. Вместе с тем, Сергей Бабак отмечает, что есть положительная тенденция, когда родители отказываются от того, чтобы их ребенок изучал русский язык.



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