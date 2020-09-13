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Главная Новости Общество невероятно Девушка из Словении ради денег отпилила себе руку, но ее план не сработал
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Девушка из Словении ради денег отпилила себе руку, но ее план не сработал

Сейчас девушке грозит тюремный срок

сегодня, 12:15
Автор:

Светлана Шкурупий

22-летняя девушка, проживающая в Словении, решила быстрым, но жестоким методом разбогатеть. Вместе со своим парнем, она пошла на хитрость и отпилила себе часть руки, чтобы получить миллион евро страховки. Такую информацию предоставило издание ВВС.

Девушка из Словении ради денег отпилила себе руку, но ее план не сработал

Юлия Адлесич в 2019 году с помощью циркулярной пилы намерено отрезала себе руку выше запястья и поехала в больницу. Отпиленную конечность она не привезла с собой, чтобы врачи не смогли ее пришить обратно. Девушка все заранее спланировала, чтобы получить миллионную страховку, которая бы обеспечила ей комфортную жизнь. Однако, план девушки и ее парня не сработал, потому что их быстро разоблачили.

Сотрудники полиции выяснили, что накануне инцидента девушка оформила сразу 5 страховок, а ее сообщник изучал в интернете информацию, касающуюся искусственных рук. Все полученные улики были направлены в суд. И теперь злоумышленнице грозит 2 года тюремного срока, а ее парню - 3 года. Еще полиция выяснила, что отец Юлии знал о происходящем, поэтому также получил 1 год условного срока. 

Издание сообщает, что, если бы план девушки сработал, она бы получила половину денег сразу, а остальную половину ей бы выплачивали каждый месяц. К слову, отпиленную часть руки девушке все-таки пришили обратно.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что австриец отпилил себе ногу и запек ее в духовке, чтобы не работать.


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