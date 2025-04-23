ЦРУ рассекретило материалы о нападении пришельцев на российских военных

Рассекреченные документы ЦРУ повлекли за собой волну резонанса в мире: инопланетяне с "большими головами" и "черными глазами" якобы превратили 23 российских солдата в камень после того, как те сбили их космический корабль.

Инопланетяни

Инцидент, произошедший в Сибири в 1993 году, описан в докладе, основанном на материалах КГБ. По словам свидетелей, над воинской частью повисла "тарелообразная" НЛО. Один из солдат запустил ракету "земля-воздух", сбив объект.

Согласно информации, из обломков якобы вышли пятеро гуманоидов с непропорционально большими головами и черными глазами. После этого пришельцы объединились в одну сферу, которая начала светиться, гудеть и взорвалась яркой вспышкой. В результате 23 военных, наблюдавших за событием, мгновенно окаменели. Уцелели только двое находившихся в тени.

КГБ сообщило, что останки НЛО и "окаменевших" солдат доставили в тайный научный центр близ Москвы. Ученые считают, что пришельцы использовали источник энергии, способный изменить клеточную структуру человека, превратив его в вещество, похожее на известняк.

Это не единственный удивительный случай, связанный с инопланетянами. В 1982 году на глубине Байкала семь русских водолазов столкнулись с девятифутовыми существами в серебристых костюмах. Попытка поймать одну из них обернулась трагедией: троих моряков выбросило на поверхность, они погибли от декомпрессии. Четверо других получили тяжелые травмы.

Еще один инцидент произошел на военной базе в Украине (тогда СССР) в 1982 году. Пять НЛО повисли над объектом, активировав коды запуска ядерных ракет. В чрезвычайной ситуации десятки офицеров наблюдали, как на пульте загорелись индикаторы запуска. Ситуация чуть не привела к глобальной катастрофе.

В 2009 году атомная подлодка ВМФ России подверглась "атаки" шести НЛО в южной части Тихого океана. Объекты двигались с невероятной скоростью – до 426 км/ч. Чтобы избежать столкновения, капитан приказал срочно уплыть.

Бывший сотрудник Минобороны Великобритании Ник Поуп утверждает, что эти события могут свидетельствовать о попытке получить доступ к инопланетным технологиям и, возможно, даже их использованию в военных целях.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что после смерти Папы Ватикан призвали рассекретить документы о контактах с НЛО.



