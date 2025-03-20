Что живет в части океана, которая никогда не видела света: ученые были в шоке, когда узнали

Ученые проводили исследования у побережья Антарктиды, когда произошло событие, открывшее им уникальную возможность: 13 января от ледникового шельфа откололся огромный айсберг длиной около 19 миль. Это раскрыло часть океана, не видевшую солнечного света десятилетиями.

Айсберг

Экспедиционная команда на борту исследовательского судна Falkor (too) решила исследовать морское дно под вновь открытыми водами – территорию, куда еще ни разу не заглядывала человеческая точка зрения.

"Когда случается что-то подобное, ты оставляешь все, чем занимаешься, и немедленно берешься за работу", — рассказала Патрисия Эскете, главная ученая экспедиции.

Поначалу ученые не ожидали увидеть там много жизни, ведь под толстым слоем льда, казалось бы, тяжело найти благоприятные условия для существования морских существ.

Однако находки удивили даже опытнейших исследователей: под айсбергом они обнаружили гигантских морских пауков, осьминогов, ледяную рыбу, кораллы и губки, среди которых была вазообразная губка, вероятно, сотни лет. В общем, команда считает, что сможет идентифицировать десятки ранее неизвестных науке видов.

"Мы были поражены разнообразием и богатством нашедшейся там экосистемы", — отметила Эскете, работающая в Университете Авейру в Португалии.

Это открытие не только демонстрирует способность жизни приспосабливаться к экстремальнейшим условиям, но и дает научным работникам ценные данные для изучения изменений, которые могут происходить в глубоководных экосистемах через глобальное потепление.

В течение месячной миссии ученые использовали дистанционно управляемый подводный аппарат для фотографирования, видеосъемки и сбора образцов с самых глубоких участков океана вблизи Антарктиды. Они также изучили отдаленные части моря Беллинсгаузена. Среди потенциально новых для науки видов – ракообразные, морские улитки, черви и рыбы.

Однако подтверждение открытий потребует месяцев лабораторных исследований. "Основная работа только начинается", — подчеркнула Эскете.

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