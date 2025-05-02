Что ждет мир, если Индия и Пакистан применят друг против друга ядерное оружие

Вероятная ядерная война между Индией и Пакистаном может привести к глобальной катастрофе и гибели около 99% населения планеты, предупреждает один из ученых. На фоне роста напряженности между двумя ядерными государствами, мировое сообщество все больше озабочено рисками, которые несет их конфликт.

Ядерное оружие

Отношения между Индией и Пакистаном достигли самой низкой точки с 2019 года, когда в результате теракта в Кашмире погибли 40 индийских военных. Индия обвинила Пакистан в организации нападения, однако Исламабад эти обвинения отверг. С тех пор страны обменялись дипломатическими демаршами, пригрозили выходом из ключевых соглашений и выслали дипломатов.

На фоне этого Индия намекнула на возможность ограниченной военной операции. Пакистан ответил, что в случае агрессии будет действовать жестко, включая военный ответ. У обеих стран ядерное оружие: Индия придерживается политики "не первого удара" — она применит ядерное оружие только в ответ на ядерную атаку. Пакистан же использует стратегию "полного спектра сдерживания", позволяющую ему применить тактическое ядерное оружие даже в ответ на обычную военную агрессию.

Однако, если противостояние перерастет в полномасштабную ядерную войну, последствия будут катастрофическими для всего человечества. В частности, в сети была обнародована модель потенциального сценария, созданная неназванным ученым. По его подсчетам, ядерный конфликт между Индией и Пакистаном повлечет за собой образование 47 мегатонн углеродистой сажи — не в результате самих взрывов, а из-за масштабных ядерных пожаров в мегаполисах.

"Это будет что-то вроде костра на стероидах. Пожар нагревает воздух, поднимает дым вверх, образует ураган, затягивающий холодный воздух по бокам и раздувающий пламя, заставляя гореть все вокруг. Будет плавиться стекло и металл, асфальт станет горящей жидкостью", — объяснил ученый.

По его словам, подобный эффект наблюдался в Хиросиме, однако в случае мегаполисов вроде Нью-Дели масштабы будут несравнимо больше. Облака сажи поднимутся в стратосферу, где ни один дождь не сможет их уничтожить. Это приведет к глобальному затмению, обвалу температур, уничтожению урожаев и массовому голоду.

"Более пяти миллиардов человек погибнут от голода — в том числе 99% американцев, россиян, европейцев и китайцев", — говорится в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Пакистан пригрозил Индии ядерным оружием.



